Gamanmál! Nútíma Bæjarrevía, Á BÆJARLÍNUNNI eða "HRÍMNIR SKALLABÓNUNARSTÖÐ"

Heill og sll mikli hsasmiur og hrskeri og fyrirmynd annarra karlmanna.

Langt san g hef skrifa til n kri vinur, datt hug a senda r nokkrar lnur hrna fsa chattinu. A g s a skrifa r akkrat nna er reyndar vegna ess a hef heyrt svo miki slur og kjafti bjarlnunni, j og sumt verur n bara a reiknast sem hatursrur um ig og na starfsemi sem kallar Hrmnir hr og skallasnyrtistofa

Og sustu viku egar lokair skyndilega tvo daga heyri g eitthva um a stan fyrir essari lokun var a heilbrigiseftirliti hefi komi skyndiheimskn og loka hj r vegna lglegrar veitingaslu ??

Hall, hverskonar steypa er etta eiginlega.

Og af hverju helduru a flk s a segja mr allan andskotann svona spurum frttum, a er nttrulega R a kenna san platair mig a skrifa einhverja vitleysu Sigl.is af v a nenntir ekki a gera a sjlfur.

Flk heldur a g s enn a vinna skiptiborinu bjarlnunni, g b ekki einu sinni bnum ea landinu. Just saying, just saying !

Og talandi um sigl.is var g a spjalla vi gan vin og hann sagi mr a hann vri lngu httur a kkja su og sagi: a er n ekkert a lesa ar nema einhverjar tilkynningar um Bjrgunarsveitina fr Hrlfi og svo eitthva sldarsgu bull fr Svj fr r sagi hann bara s s dr upp opi gei mr n ess a skammast sn neitt og j g ver n reyndar a viurkenna a etta er alveg rtt hj honum.

En snum okkur aftur a bjarlnunni.

Flk er a tala um a nafni essari stofnun s bara fyrirslttur til a dylja arar starfsemi og kallar ennan fyrir mr heilaga sta fyrir t.d. kaffihs, veitingasta, leynikr, spilavti og sumir ganga svo langt og segja a etta s frttastofa fyrir sklltta slurkalla. Ha, helduru a etta s n hgt, vlkt kjafti. g nttrulega ver ig og na starfsemi me kjafti og klm og segi vi etta flk:

Eins og G viti ekki hva s gangi arna hj honum Hrlfi mnum, g hef oft komi arna klippingu segi g vi etta flk, samt trir flk mr ekki.

Ja, flk og flk, etta kjafti kemur nttrulega a mestu leyti fr konu flki bjarins og snst nttrulega um fundski og skilningsleysi.

r halda auvita a allir su eins og r og krlum finnist a lka gaman a hittast og fara me slur um heialegt flk eins og ig.

Eins og a alvru karlmenn s a safnast saman hj r og fara me slur, nei r skilja ekki arfir karlmanna um a hittast og ra um alvru mlefni eins t.d nju Black & Dekker borvlina sem maur keypti gr og blavigerir og knattspyrnu. Og svo egar a kemur a v a tala um tilfinningaml skilja r ekki heldur a vi hfum nttrulega reki okkur og a vi eru lngu bnir a fatta a r ykjast bara vera skilningsrkar og olinmar vi okkur.

Eins og t.d. fyrrverandi konan mn egar hn gekk mig tvr vikur, s spyrjandi af hverju g vri flu og g var a reyna a forast a a segja henni a vegna ess a mr fannst henni ekki koma a vi. En ok svo sagi g henni sannleikan um a g vri miur mn vegna ess a Arsenal hafi tapa fyrir Man U. segir hn bara me hrokasvip:

Hverskonar barnaskapur er etta eiginlega, getur ekki bara veri flu fleiri vikur t af einhverjum helvtis ftboltaleik

g get lofa r v Hrlfur minn a g rddi sko ekki um mn tilfinninga ml vi essa konu aftur.

En af v a g er n einu sinni byrjaur a segja r allt etta kjafti sem fer eins og eldur sinu bjarlnunni sagi mr ein gmul vinkona a hn hefi heyrt gegnum brurdttursystur Boggu Stnu (essi gamla sem d fyrra) a hn hafi sagt sr gr a hn lf mn (n) hafi eitthva veri a vla yfir a essar hsasmar gegnu voa hgt hj r.

Og segir sagan a kona nsta bori arna bakarinu hafi hlegi vi og sagt:

Haha, a er nttrulega ekkert skrti, hann Hrlfur nar auvita ekkert v a klippa sklltta men og svo er hann me hlfan binn keypis fi lka, ha, keypis kaffi og stabrau boi arna alla daga... hahaha.........

etta er nttrulega alveg trlega lgkrulegt a segja svona um ig vi konuna na, ha.

En g ver n samt a segja a g get alveg skili a svona orrmur komist kreik.

a finnst rugglega mrgum (konum srstaklega) a vera svolti grunsamlegt og skrti a a komi fullt af skllttur krlum klippingu til n daglega og etta me hsi, j Hrlfur, etta er n ekki neitt srstaklega strt hs.

Svo er n essi br lka fullur af sjlfskipuum heilsubta fgasinnum sem geta haft hyggjur af heilsufari skllttra eiginmanna sem fara klippingu hj r.

ttir kannski bara a skipta um nafn og kalla etta Hrmnir skallabnunarst er mli leist og flk getur htt essu kjafti.

Svo heyri g lka eftir krkaleium fr Krknum a Sigurjn heilbrigi hafi snt essari starfsemi skilning og tta sig a essar sakanir um lglega veitingaslu vru ekki neinum rkum reistar. Enda skilst mr a a s bi a opna aftur dag.

En mr var sagt og g sel a ekki drara en g keypti a a eina krafan sem hann hafi sett fram eftir skoun hafi veri a essi ladyboy (hn er n reyndar frnka mn, essi elska) sem ert me rifum og framreislustrfum veri a fara stutt nmskei fljtlega mehndlun matvla og mikilvgis gs hreinltis.

Reyndar heyri g lka a essi skyndilega lokun hafi haft allvarlegar afleiingar og skapa mikla vanlan hj einum a num fstu knnum en hann er n reyndar giftur einum af essum heilbrigis skrulium, en mr var sagt a egar fstudaginn hafi hn teki eftir essari vanlan og gengi hart hann hversvegna hann gengi hringi og vri alltaf a kkja spegill og mummla eitthva um a hann vri svo loinn........ Svo sagi hn bara. ert nttrulega bara me frkvarseinkenni af kaffi og stabrauskortiog svo btti hn vi me miklum hneykslunartn: g urfti svo a fara kaupflagi og kaupa kaffi og sykurleju svo a hann yri n hsum hfur yfir helgina og g skal bara segja ykkur a svoleiis EITUR hefur ekki veri bori fram mnu hsi sustu 10 rinn.

San kom vst lka fullt af ljtum orum um ennan andsk......... Hrlf Hrmni.

Svo ver g lka a segja r a essar kjaftasgur eru ekki bara bjarlnunni Sigl heldur a grassera lka allskonar sgur sveitarlnunni inn Fljtum.

En etta sem g tla a segja r nna er a eina sem g hef einhverjar ranlegar heimildir fyrir vegna ess a Ptur Bjarna frndi minn sagi mr etta.

Og hva veit Ptur svo sem um hva er sveitalnunni Fljtunum ? Auvita spuri g hann af v, hva heldur maur, g er vanur og byrgur rannsknarblaamaur.

J hann sagi mr a Lilja vri me hann megrunarkr enn einu sinni og a etta skipti hefi hn lti loka hann llum sjoppum Sigl og l lka, en hn gleymdi Ketils svo hann fer daglega inn Ketils og fr sr eina kk og 5 pulsur me llu nema steiktum lauk og af v a hann fer anga svo oft sagi hann: g kem svo oft arna a eir eru farnir a treysta mr og tala vi mig eins og a g s heimalningur beit tnunum arna.

Fyrir utan allt etta kjafti um efasemdir og lgmti ns atvinnureksturs sagi Ptur a ofan allt vri allt logandi Fljtunum og Slttuhl lka efasemda hjali um hfni na sem hr og skeggsnyrtir.

a var einhver saga um bnda sem hefur greitt og sleik yfir eins og a er kalla yfir 30 r hafi veri skipa a fara klippingu hj r eftir a konan hans hafi s Donald Trump sjnvarpsfrttunum og sagt vi hann: Sju hva Donald gerir etta smart, drfu ig inn Sigl og lttu hann Hrlf laga etta.

veist nttrulega a egar konum er alvara og skipa manni fyrir verur ekki haldinn neinn kosningafundur um etta ml.

Svo egar hann situr stlnum hj r og ber upp skipun eiginkonunnar er sagt a hafir bara hlegi af essu og sagt:nei nei elsku vinur, etta er lngu komi r tsku og svo hafir bara sni r og bndanum stlnum a 10 stuttklipptum karlmnnum sem voru arna bilista hj r og spurt: er a ekki strkar ?

Allir voru nttrulega sammla snum stra hrssnyrti Gr svo mann greyi var nttrulega bara rakaur stutt og a kom ljs a etta var brmyndalegur maur og honum lei vel og fannst hann passa inn ennan karla hp, borgai me bros vr og brosti alla leiina heim.

Konan hans kkir hann og segir me flusvip: Hva kostai svo essi RNING ?

Sko Hrlfur! g og Ptur vitum auvita ekkert um hvort etta s satt ea ekki, en elsku vinur og g segi etta bara af v a mr ykir vnt um ig og g vill ekki vera me einhverja fordma og fleipur um Fljtamenn en maur m ekki gleyma a a er allt fullt af rollum arna og eir kunna allt um rningar svo verur a passa ig v a vinga ekki na hrtsku upp flk Fljtunum sem getur hreinlega valdi skilnai. Fara varlega svona hluti, etta eru saklausir bndur.

En ng bili og annars er allt gott a frtta af mr, ea j g er n reyndar enn a n mr eftir a hn Cind mn d desemberbyrjun, veit a ert ekki miki fyrir eitthva vikvmnishjal en g ver a viurkenna a g sakna hennar alveg gurlega. Hn var alltaf svo gl egar g kom heim r vinnunni, ri sr vart fyrir kti sem er eitthva anna en g get sagt um fyrrverandi konuna mna sem sagi aldrei: h elskan, velkomin heim, nei hn sagi bara: frstu binna ? svo var bara eitthva rifrildi r v egar g spuri eins og asni: tti g a gera a? Eins og a g s einhver innkaupastjri og sendill, ha, djfulsins kjafti bara.

Bau reyndar hjkku date um daginn svona bara af v mr leiddist og mr fannst hn st lka.

En hva helduru maur, hn tk me sr mmmu sna og 4 vinkonur ennan date svo etta var allt saman miklu lkara yfirheyrslum hj lgreglunni og rttarhldum en eitthva rmantskt stefnumt.

annig g ligg lgt essum kvennamlum og er miklu meira v a f mr bara njan hund.

Barttukvejur til n vinur og mig hlakkar til a koma klippingu til n sumar.

Puss o Kram

inn vinur og barttuflagi

Nonni