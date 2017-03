BÆJARSTJÓRNARPÓLITÍK: UM HVAÐ ERUM VIÐ AÐ KJÓSA ? Sunnudagspistill.

Sldarvintri ea ekki er bjarplitk lka.

dag er a ekkert svo erfitt a fylgjast me mlefnum sinnar heimabyggar gegnum samflagsmila rtt fyrir a maur bi annarri breiddargru ea ru landi.



g hef alltaf haft huga mlefnum Fjallabyggar og sustu 7 rin hef g veri stanum hverju sumri og eins og flestir vita skrifa um mislegt ennan bjarmiil, siglo.is.



Stundum hldum vi a bjarstjrnarkosningum sum vi bara a kjsa um stru mlin, eins og t.d sklabyggingar og hafnarvigerir og fl. Sem rauninni er gert me fjrmagni fr rkisvaldinu og eru mnum augum sjlfsagir hlutir og jnusta sem er bundin lgum landsins og llum mannsmandi bjarflgum eru essir hlutir einfaldlega lagi.



Tk mjg svo eftir v a rtt eftir opnun gangana a rtt fyrir a sameining bjarflagana var fyrir lngu frgengi ml a a voru mrg hitaml sem ekki hfu veri rdd til hltar og skortur stefnumrkun og opinberi umru skapai ngju bum fjrunum.



Og hvaa mlefni voru etta, j, mjku mlin, TVENNT af llu sem hafi veri byggt upp gegnum rin tveimur fjrum af flki sem lagi sig mlda vinnu vi a skapa sr og snum astu til FRSTUNDA og MENNINGAR tttku.

Hlutir sem skipta flk verulegu mli og g ver a segja a arna fannst miki rttlti sem bj stefnuleysi essum mlefnum sem eru enn dag lagi og ekki takt vi tmann og arfir bjarba.

Ef a eru bara stru mlin sem ra er etta bara svefnbr ar sem flk fer til og fr vinnu og er bara ngt me a.

Ea hva ?

v a er stareynd a minni bjarflgum eru a essi mjku mlefni sem flk vill kjsa um, en egar plitskir fulltrar eru ekki me langtma stefnumrkun sem byggja rannsknum essum mlefnum um vntingar bjarba hefur flk ekki upplsingar til a velja bestu hugmyndirnar og besta flki til a framkvma a.

Plitkusar eru bara a lofa einhverju sem eir/r hafa ekki grnan grun um hvernig a framkvma ea hvaa vntingar bjarba hafa en fyrir kosningar er mikilvgt a lofa sem mestu og teysta a allir gleymi essu bara seinna.

Og vegna skorts upplsingamilum og flki sem fylgir v eftir hvort a kosnir fulltrar eru a standa vi lofor sn kosningartmabilinu, hafa essi lofor tilhneigingu til a gleymast og tnast eim klkuskap sem oft myndast meirihlutanum sem er vi vld hina og essa stundina og hefur meirihluti kjsenda enga fulltra bjarstjrn sem tala eirra mli fleiri fleiri r.

San er byrja aftur nstu kosningarbarttu og lofor um smu endurbtur koma fram nju formi, endalaus vitleysa ar sem EKKERT gerist, flk tapar tiltr etta kerfi og nennir ekki lengur a kjsa og treystir engum lengur til a sj um sn mlefni lrislegan htt.



g sem kem sem innfddur tlendingur get s minn eignin fingarsta me augum akomumanns og jafnvel me augum tlendings. g er lka "hlutlaus", ttaur fr Vatnsenda Hinsfiri og var ar oft sem vitavrur, veiddi silung og hugsai mlin r og ni.

San fyrir slysni fkk g a hlutverk a vera ritstjri bjarlnunni sem innibar a flk llum aldri kom a mli vi mig um allt mgulegt sem eim fannst fara miur okkar annars fallegu Fjallabygg. En etta sama flk var lka me margar gar hugmyndir og vntingar um framt ar sem arfir ALLRA var fyrirrmi.

g veit a g bi tala og skrifa miki en g get reyndar HLUSTA lka og g er binn a hlusta miki ara gengum rin, annars myndir g ekki kunna svona margar sgur.

a sem allir kannski ekki vita er a g var lka a undirba og rannsaka verkefni sem snrist um uppbyggingu Frstunda, ferajnustu og vibura sem gtu gagnast jafnt bjarbum sem og feramnnum. essi undirbnings vinna fjallai miki um a f ga mynd af bjarlfinu og eim mguleikum sem voru til staar umhverfi Fjallabyggar.



etta verkefni mitt kom upphafi r heimr og lngun til a taka tt eirri uppbyggingu sem opnun Hinsfjarargangana skpuu og eim vilja og anda sem ri um a n vri mguleiki a lokka til baka brottflutt menntaflk og efla atvinnumguleika mrgum lkum svium.

Var lngu byrjaur essum rannsknum ur en nskpunarverkefni Rsing kom til sgunnar, sem var samvinnuverkefni Fjallabyggar, Nskpunarmistvar slands og hagsmunaaila fera og frstundageiranum allri Fjallabygg.



r hugmyndir sem voru sendar inn Rsingarverkefninu er hgt a sj near essari grein og a skal undirstrika a essar hugmyndir eru ekki bara mn eign, heldur lka eign allra bjarba sem lgu fram hugmyndir og stuning vi etta verkefni.

Hr var kannski loksins komin rf fyrir mna menntun sem flagsmlafringur me vibtarmenntun og reynslu breii svii menningarmlum, feramlum, viburarstjrnun, atvinnumlum og fl. Binn me skyldumtinguna uppeldi brnum sem voru orin fullorin og g var allt einu frjls maur besta aldri.

g lagi mig mikla aukavinnu vi a ra vi flk og san reyndi g a tskra essar hugmyndir fyrir nverandi bjarstjra og nokkrum rum bjarfulltrum ar sem etta verkefni snrist um SAMVINNU og a tttaka bjarflagsins var algjrt skilyri fyrir a eitthva gti ori r essum hugmyndum.



En a var eins og a ra vi geimverur fr rum tma og heimi og g var v miur a gefa etta allt upp btinn og dr umskn mna r Rsingarverkefninu til baka, rtt fyrir a hn var ein af tvldum verkefnum sem gtu fengi meiri stuning fr verkefna srfringum Nskpunarmist slands og jafnvel ori ein af tvldum stuning verkefnum essari hugmyndakeppni.



a skal teki fram a margir hagsmunaailar gfu sinn stuning og voru mjg svo viljugir a gera sitt besta til ess a ta essum hugmyndum gang. Su rfina fyrir sinn rekstur og arfir bjarba sem essari stefnumrkun ttu samlei.

Eini bjarstarfsmaurinn sem skildi etta og astoai mig me ggnum um styrkjaveitingar og fl. til Menningar og markasmla var verandi menningar og markasfulltri og seinna deildarstjri Markas og menningarsvi Fjallabyggar og hann skildi einnig a feramlaupplsingar og uppbygging eirra mla gtu mgulega bara veri byrg einkaaila bara einum af tveimur fjrum bjarins.

Sj grein hr fr 2015 me vntingum og skounum bjarba og Rberts Gufinnssonar: tlast til a arir fjrfesti lka

En g s a a er rf fyrir umru um mjku mlin Fjallabygg og ess vegna birti g etta allt sem mitt framlag til umru um essi mlefni og bara sem eina af mrgum hugmyndum um hvernig vri hgt a vinna a essum mlefnum.

stan fyrir v a g skrifa ennan pistill var a g s um daginn a Menningar og markasnefnd Fjallabyggar samykkti fundi a ra framkvmdastjra til a undirba og framkvma Sldarvintri 2017.

etta er nttrulega afleiing af eirri stjrn og stefnuleysi sem hefur gilt llu varandi essa bjarht sem fyrir lngu lngu san tapai sinni upprunalegu hugmyndafri ar sem etta var ht ar sem minnst var a vintri sem sldin skapai Siglufiri snum tma.

tttaka rttaflaga og annarra hvarf og seinna lenti a flki sjlfboavinnu dag og ntt a skipuleggja essa ht og einkaailar og bjarbar ttu einnig a styrkja etta allan htt svo a akomuflk gti skemmt sr bnum fr fimmtudegi til mnudags um verslunarmannahelgina.

Eins og essi ht s dag aal mynd Fjallabyggar og framlag bjarrs til feramla ????

Nei a er n reyndar til margt anna sem er of langt til a reikna upp hr, viburir og menningarstarfsemi sem starfrktir eru me litlum sem engum stuningi bum fjrum Fjallabyggar.

g vil a Sldavintri lifi fram rttu formi sem er takt vi tmann og vilja allra ba Fjallabyggar.

Eftir sameiningu voru margir bnir a gleyma a a er nttrulega ekki veri a minnast atvinnusgu lafsfjarar me peningum og vinnuframlagi sem kemur fr og er ger nafni bjarflagsins FJALLABYGGAR, er hgt a rttlta essa fjrmuni og g get ekki ora bundist egar g s essa ur nefndu bkun Markas og menningarnefnd um rningu framkvmdastjra.



Sj fundarger: Markas og menningarmlanefnd fr 15 febrar 2017:

3. 1602031 - Htir Fjallabygg Almenn umra um Sldarvintri.Nefndarmenn voru sammla um a auglsa eftir framkvmdastjra til a taka a sr samrmingu dagskrr yfir verslunarmannahtina me einblningu grunndagskr tengdri Sldarvintrinu, en a mestu veri fari a einbeita sr a strri markhp og helst fjlskylduflki aldrinum 30-50 ra. Nefndarmenn voru sammla um a alls konar rttarautir og viburir og keppnir muni henta vel til a kalla flk til leiks og skapa nja og ferska snd bjarflagsins. ska er eftir upplsingum hver fjrhagsrammi sveitarflagsins er kringum ennan rlega vibur.Einnig rtt um arar htir sveitarflagsins, svo sem Trilludaga og 17.jn. og kki lka einnig furulega vibt fundarger fr 9 mars 2017 srstaklega bkun:





3. 1703017 - Sldarvintri 2017

Markas og menningarnefnd leggur til a auglst veri eftir hugasmum aila til a taka a sr skipulagningu Sldarvintris 2017, a v gefnu a fjrmunir fist til htarinnar fr sveitarflaginu. Eina stundina a ra framkvmdastjra og san er eins og a nefndarmenn og konur su efins um a bjarr veiti f essa ht og a framt Sldarvintrisins er nokku ljs fyrir ALLA nefndarmenn og OKKUR lka ????? Hva er eiginlega gangi hrna. a eitt a ra rningu framkvmdastjra er nttrulega a stinga hnf og snna honum mrgum sinnu hringi bakinu flki eins og Anitu Elefsen og Gumundi Skarphinssyni og mrgum mrgum fleirum sem ttu bara a gera etta sjlfboavinnu r eftir r.



En au gfust upp a lokum og skiluu essari skrslu hittefyrra:

Skrsla Sldarvintris 2015 fr undirbningsnefnd og lok skrslunnar segir ll nefndin af sr strfum, vegna ngju og stuningsleysis fr bjaryfirvldum.



a er lka vert a minna starfsauglsingu sem Fjallabygg birti fyrra vor ar sem auglst er eftir Markas og menningarfulltra me vtka menntun og reynslu og essi bkun marka og menningarri er ekki alveg samrmi vi a sem ar stendur og g skil essa auglsingu annig a essi fulltri eigi a vinna og hafa kunnttu viburarstjrnun og sj um skipulag menningarhta og lka Sldarvintri.

En hr er auglsingin, dmi sjlf:

A lokum vill g undirstrika a g hef enga persnulega hagi af a halda essum upplsingum fyrir sjlfan mig lengur og er sttur vi mna stu dag er algjrlega binn a gefa a upp btinn a flytja heim og gera mitt fyrir mna fallegu heimabygg.



g hef enga skoun ea mikla kunnttu um a flk sem gerir sitt besta sinni vinnu varandi essi mlefni dag og g vona a essum skrifum mnum s bara teki sem deilugrein og s sem mitt persnulega framlag til a vekja umru um mjku mlin Fjallabygg.



(Sj ggn sem send voru til og mttekin fr Nskpunarmist slands hr near breytu og styttu formi.)

Lifi heil

Nonni Bjrgvins



Jn lafur Bjrgvinsson



Greinarhfundur er fddur og uppalin Siglufiri og er sa lengi bsettur Svj.





Rsing Fjallabygg

Akureyri, 29. aprl 2015

gti vitakandi.

Matshpur skipaur fulltrum Nskpunarmistvar slands, Sveitarflagsins Fjallabyggar, Vlfags, Ols, Sigl htel, Arion banka, Sparisjsins Siglufiri, Ramma og Samkaup-rvals hefur fjalla um umsknir um tttku verkefninu Rsing Fjallabygg.

Samykkt var a bja astandendum verkefnisins Fera og frstundajnusta Fjallabyggar til frekari tttku verkefninu.

Gert er r fyrir a eir sem valdir eru til frekari tttku hitti verkefnisstjra fundi og fari yfir nstu skref, skrifi undir samning um verkefni og geri verktlun. Bo um slkan fund verur sent innan skamms.

Frekari upplsingar gefur Anna Gun Gumundsdttir, sma 522-xxxx ea netfangi annagudny@nmi.is

Me kveju, f.h. eirra sem a verkefninu standa

Anna Gun Gumundsdttir

verkefnastjri Impru Nskpunarmist slands

Nafn verkefnis:

Fera- og frstundajnusta Fjallabygg (FFF)

Stutt lsing fyrir dmnefnd;

Markmi verkefnisins er a efla fera- og frstundajnustu Fjallabygg me aukinni samvinnu fyrirtkja, stofnanna og flagasamtaka.

Vi teljum a me aukinni fagmennsku og markvissri samvinnu s hgt a fjlga feraflki og bja upp msar njungar frstundajnustu.

Hugmyndin gengur m.a. t a byggja upp fyrirtki sem hefi a hlutverk a halda utan um skipulag, bkanir og framkvmd fera og atbura fyrir bjarba, einstaklinga og hpa Fjallabygg herslan er jnustuskrifstofu ar sem allt er einum sta.

Einnig er tlunin a efla fagmennsku me v a gefa ungu flki tkifri jlfun viburastjrnun og ferajnustu, me samvinnu vi frslustofnanir svinu. A auki er tlunin a nta betur a hsni sem mist er ltilli ea engri notkun Fjallabygg.

rangur verkefnisins verur hgt a mla me fjlgun feraflks, afleiddum strfum verslun og jnustu og auknu framboi strfum fyrir flk me hsklamenntun.

Nskpunargildi verkefnisins:

Nskpunargildi verkefnisins felst fyrsta lagi skipulagri og markvissri samvinnu lykilaila fera- og frstundajnustu Fjallabygg og uppbyggingu sameiginlegrar jnustuskrifstofu.

essi samvinna er ekki til staar dag og vi undirbning verkefnisins kom ljs a msir telja a skortur samvinnu s eitt af v sem standi frekari vexti ferajnustu fyrir rifum.

ru lagi felst nskpunargildi v a bja upp njungar ferajnustu og njum atburum svii frstunda og afreyingar.

rija lagi er nskpun v a efla fagmennsku fera- og frstundajnustu, m.a. me v a auka menntun og gefa ungu flki tkifri a vinna vi ferajnustu og f jlfun viburastjrnun.

fjra lagi eykur a nskpunargildi verkefnisins a nta hsni og astu Fjallabygg me markvissari htti en veri hefur.

Stutt umfjllun um markasml og fjrfestingu:

Skilgreindir markhpar eru bjarba, innlendir og erlendir feramenn, en auk eirra hpar fr fyrirtkjum og flagasamtkum sem skja msa skipulaga viburi Fjallabygg. Verkefnishpurinn hefur egar via a sr talsverum upplsingum um markasml ferajnustu sem nttar vera vi undirbning og framkvmd verkefnisins. Lagur hefur veri grunnur a samvinnu vi sveitarflagi Fjallabygg og lykilaila ferajnustu svinu, t.d. Rauku ehf og Feramlasamtk Fjallabyggar. markassetningu verur v m.a. notast vi au sambnd og markashlutdeild sem essir ailar hafa negar.

Gert er r fyrir talsverri rannsknarvinnu svii markasmla undirbningi verkefnisins. hpnum eru ailar sem hafa menntun og reynslu markasmlum. forma er a byggja upp hraa vefsu til ess markassetja og halda utan um bkanir ferum, gistingu, viburum o.fl. Notu vera flug markastki eins og Google Adwords g Google Analytics.

Ekki er gert r fyrir verulegri fjrfestingu verkefninu til a byrja me. Gert er r fyrir einum starfsmanni jnustuskrifstofu til a byrja me. Samstarfsailar eins og Fjallabygg og Rauka ehf / Sigl Htel eiga laust hsni sem hgt vri a leigja hagstu veri og hefur Rauka n gefi vilyri fyrir skrifstofurmi fyrir einn starfmann fyrsta ri veri verkefni a veruleika.

Viskiptahugmyndin gengur t a samstarfsailar greii kvena upph fyrir jnustu eins og markassetningu, bkanir, umsslu og framkvmd vibura.

Eftir 2-4 r er tla a jnustuskrifstofan veri sjlfbr, skapi fjlda nrra starfa og skili hagnai.

Helstu hindranir sem arf a yfirvinna:

fyrsta lagi arf a tryggja a a s samvinna sem verkefni byggir veri a veruleika. egar um er a ra samvinnu margra aila eins og sveitarflags, fyrirtkja, flagasamtaka og einstaklinga er alltaf kvein htta a lkir hagsmunir, rekstrarform og vinnubrg geti komi veg fyrir nna samvinnu.

ru lagi er ljst a rtt fyrir mikinn vxt ferajnustu er lka mikil samkeppni um feraflk og frstundahpa milli sva og fyrirtkja slandi. rtt fyrir jkva mynd Fjallabyggar dag geta ttir eins og fjarlg fr Hfuborgarsvi, samgngur, veurfar og snjflahtta virka sem hindranir gegn vexti ferajnustu.

rija lagi er um a ra tknilegar hindranir ar sem stefnt er a v a taka notkun fullkomnar bkunarvlar fyrir ferir, gistingu og viburi. Hr arf a vanda vali auk ess sem alaga arf tknina a verkefninu og astum svinu.

fjra lagi er vissa um a hvort sveitarflagi Fjallabygg, fyrirtki og flagasamtk su reyubin ea aflgufr um fjrmagn til ess a standa undir rekstri jnustuskrifstofu fyrstu 2-3 rin.

Kveja

Nonni Bjrgvinsson



