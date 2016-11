Gunnar Smári Helgason

Gunnar Smri Helgason

Gunnar Smri Helgason er kominn af uppfinningamnnum furttina og smium murttina og er lifandi gosgn heimi slenskrar tnlistar. Fingrafr hans m sj margri hljmpltunni sem tekin hefur veri upp og gefin t, allt fr 8. ttunda ratug sustu aldar. ar meal hafa veri kunnustu mskantar jarinnar. Bara einu sinni gafst hann upp verki, egar Frbblarnir litu inn Hljrita rskotsstund og tku upp 18 grunna; hann skildi aldrei hva ar var gangi.

Einnig hefur Gunnar unni a ger auglsinga, kvikmynda og sjnvarpstta, komi a talsetningu teiknimyndum og hljblndun leikhsum og tnleikum, bi klassskum og popptnleikum. Eitt skipti er honum minnisstara en nnur, tnleikar sem haldnir voru og teknir upp Melavellinum snum tma og ekki nist a gera hljprufur undan. svitnai pilturinn.

A auki tengist hann Eurovision, hefur risvar 1990, 1991 og 1993 fari utan til a sj um a hlji vri lagi, egar a stru stundinni kmi.

A ftt eitt s nefnt.

Eftir a Gunnar fr a minnka vi sig upptkuvinnunni tk hann a sna sr a ru hugarefni, er t.d. binn a fylla blskrinn af alls konar vlsmadti essa dagana, er kominn ar me loftpressu, rennibekk, rafsuuvlar tvr og mislegt fleira sem ntist jrnsmi. Nveri setti hann saman 10 metra htt mastur sem fr t Hrsey, me fjrum loftnetum . arna uppi var hann 6 klukkustundir, hangandi rigningu, vi a standsetja a.

Vi loftnets smi

Svo er hann me strt herbergi undir rafeindavinnustofu og hefur sustu rin veri a gera vi faghljtki, sem eru notu atvinnurekstri. egar hann var Menntasklanum Laugarvatni, 17 og 18 ra, var herbergi vst ein tm vraflkja og hlfkarair tvarpssendar ar v og dreif, a sgn eins sklabrur hans. Og hann farinn a grska forritun.

etta er enginn venjulegur maur.

Gunnar Smri tekur sr mislegt fyrir hendur

Fr rinu 2006 hefur Gunnar bi Siglufiri, ef undan eru skildir 5 mnuir, og unir hag snum vel, kominn t r ati hfuborgarinnar. Hann kvest vera Aspergertpa, ekki slginn miki fjlmenni en hafi a af.

Bbblna

g fddist sjkrahsinu Hvammstanga 20. jl 1957, segir Gunnar, egar hann er spurur um uppruna sinn. Pabbi, Helgi Smundur lafsson, er fddur Siglufiri og ttaur r Hinsfiri, af Vatnsendattinni, en lst upp Kothvammi vi Hvammstanga, og mamma, Slborg Dra Evaldsdttir, fddist Vatnsnesi og lst ar upp. lafur afi var ingskrifari mrg r og fair hans, langafi minn, alingismaur um tma. Og Evald afi var sjmaur og btasmiur, setti saman vsur og var mjg jkvur t allt sem kallaist list.

Pabbi er rafvirkjameistari annig a g kynntist mjg ungur flestu sem tengist rafmagni og tkni. Hann var mjg virkur leikflaginu stanum, var ar ljsamaur fjlda ra, fann upp hluti til a leysa mlin ef urfti, og var a auki organisti kirkjunni Hvammstanga tp 40 r, og mamma sng krnum og g lka egar g fr a stlpast. annig a segja m a g hafi alist upp vi blndu af msk og tkni.

Horfir yfir bernskustvar forfera sinna aStpum Vatnsnesi

N, g fr hefbundna sklagngu til a byrja me, var arna barnasklanum og tk landsprf Reykjum, var tlun alveg ar. En a var n mislegt anna sem urfti a gera en a stunda nmi, vi vorum me sklahljmsveit og settum upp og rkum lglega tvarpsst, sem nist arna eitthva um kring, og fleira. annig a krkurinn beygist snemma.

Eftir landsprf fr Reykjaskla fr g Menntasklann a Laugarvatni og fr svona a halla undan fti hva uppfrsluna snerti, v flagslfi tk yfirhndina ar, g s um hljfrasafn sem sklinn tti, var kallaur hljfravrur, og nmi var tundan. Og a endai me v a g htti ar eftir tvo vetur. ar var nttrulega rekin tvarpsst lka, kollgleg, Bbblna. g man a seinni veturinn minn arna kom g me lampasendi, sem g hafi eiginlega mestar hyggjur af a vri of sterkur, etta var mibylgju. Og vi strengdum loftnet milli hsa. g sendi nokkra strka bl til ess a keyra aeins kring til a athuga hvort a vri ekki ruggt a etta nist bara rtt t fyrir sklann, v annars ttum vi httu a vera stoppair. Svo lur og bur og okkur er fari a lengja eftir kurunum. A lokum koma eir til baka og segja a etta s fnt, etta nist bara arna rtt t fyrir. Seinna kom ljs a sendirinn ni til Selfoss!. Svo remur rum seinna hitti g einn nunga frnum vegi sem sagi mr a eir hefu hlusta stina Selfossi. hfu guttarnir sem sendir hfu veri af sta til a athuga styrkinn gefist upp einhvers staar mija vegu milli Laugarvatns og Selfoss og sni vi, eir nenntu einfaldlega ekki a keyra lengur. annig a svona var etta um veturinn. Og sklameistarinn, Kristinn Kristmundsson, var svo almennilegur a lta sem hann vissi ekki af essu. Einu sinni kom hann a mli vi okkur og sagi a hann vri alveg til a halda fram a vita ekkert um etta ef vi httum mintti, v stundum vildi dagskrin dragast aeins hj okkur, stundum til tv, rj nttunni, og neituu stelpurnar Hrassklanum vst a fara a sofa, vildu a ekki fyrr en etta vri bi hj okkur. Svo a vi virtum a. etta var afskaplega sanngjarn og gur sklastjri, fannst mr.



En arna sem sagt fann g a menntasklanmi tti ekki vi mig, svo a g fr aftur til Hvammstanga og var a hugsa um a gerast rafvirki eins og pabbi og fara insklaleiina kannski frekar, en minnir a hafi veri einn vetur heima til a velta essu aeins fyrir mr.

Lengi lifir tvarpsdraumurinn, Gunnar Smri a undirba dagskr tvarpstinni FM.Trlla.is

Ragnar Bjrnsson geri tslagi

Svo gerist a sem tti eftir a hafa mikil hrif lf mitt, heldur Gunnar fram. Evald, murafi minn, var frimaur, hafi komi a stofnun Fraflags Vestur-Hnavatnssslu, vil g meina, og kringum pskana arna var haldin vorvaka flagsheimilinu Hvammstanga. a var fjlmargt boi, myndlist og fleira, en a sem fram fr sviinu, var me einhverju hlji, a var teki upp til heimildar. Pabbi s um a. Og svo egar g fr a koma arna inn aftur, eftir a hafa veri burtu, fr g a vera me honum v. San voru essar splur geymdar. g held a nna s bi a koma essu llu stafrnt form og setja einhverja vefsu, sem g kann ekki a nefna frekar. etta sinn var meal gesta Ragnar Bjrnsson, sem var dmorganisti og ttaur arna af svinu. Hann leikur pankonsert flygil sem nbi var a kaupa. Listamnnunum fannst stundum gilegt a veri vri a taka slkt upp og iulega urfti a f srstakt leyfi fyrir v. Og a var eins etta skipti. Hann var spurur a v fyrirfram hvort lagi vri a taka etta upp segulband og tt hann vri ekkert srlega hrifinn a hugmyndinni lt hann a gott heita, ef vi lofuum v a vi myndum urrka etta t hans viurvist ef hann yri ekki ngur me tkomuna, einhverra hluta vegna. Daginn eftir kemur hann heim til a hlusta etta og dma um a hvort mtti varveita. Hann hlustar etta heyrnartlum og dettur hvorki af honum n drpur. Svo ba hann um a f a heyra etta aftur. Og hugsai g: J, kei, hann er a stdera spilamennskuna sna. En a var n anna, v svo tekur hann af sr heyrnartlin og segir: Heyru, af hverju feru ekki bara t etta? Ha, hva? spyr g. Upptkur, segir hann. Og hann fer a tala um a a hann s miklu ngari me essa upptku en margar sem hann hafi heyrt tvarpinu og svona og fannst essi eitthva merkileg, sem g skil reyndar ekki enn.

Svo leiir eitt af ru, a Hljriti Hafnarfiri auglsir eftir nemum til a vera upptkumenn. Og g ski um. Til vara tlai g Insklann og a var bi a gera allt klrt fyrir a ef hitt myndi bregast. En g f arna inni sem nemi, og byrjai 15. september 1978. Og eftir a var ekki aftur sni. Fyrstu kennarar mnir voru Jnas R. Jnsson og Tony Cook.

Hljrita a undirba pltuna rugglega

Gunnari sttist nmi vel, fr fljtt a vinna sem fullgildur upptkumaur og starfai sem yfirupptkumaur Hljrita um nokkurt skei.

Hann var fastur starfsmaur Stdo Srlandi runum 1991 og 1992.

Um a leyti fr hann til Lithen vegum Skfunnar. J, var veri a taka upp pltu me Didd og grjurnar bjguu en tknimenn ar fundu ekki t af hverju. var g sendur til a finna t r v, og ljs kom a arlendir tknimenn hfu skipt t rssneskum upptkutkjum fyrir ensk tki, enda mrinn nfallinn, og kunnu einfaldlega ekki ngu vel mixerinn. a tk hlfan dag a finna t r v, en g var a vera viku arna ti vegna flugbkana.

Hann var rkisstarfsmaur hj jleikhsinu 50 daga og 50 ntur rslok 1994.

ri 1995 var hann rinn tknistjri Bylgjunnar og var gerur a hljmeistara slenska tvarpsflagsins runum 1996, 1997 og 1998, en setti hann upp eigi hljver Hafnarfiri, Hljsmrann ehf., sem var formlega stofnaur rslok 1999.

rslok 1997 fr Gunnar a huga trml meira en ur, og gekk til lis vi Hvtasunnuhreyfinguna skmmu seinna, me v a taka niurdfingarskrn Fladelfu 8. mars 1998, en hafi fram a v veri jkirkjunni. Hann er fyrir lngu sninn til baka, heim gmlu kirkjudeildina.

Gunnar st m.a. fyrir v a samkomur Fladelfu eru vistaar Internetinu, og var hpi eirra manna sem komu beinum tsendingum fr Fladelfu Lindinni FM102.9 alla sunnudaga.

Skilti sem Gunnar Smri smai fyrir tvarpstinaFM. Trlla.is

Starfsemin Hafnarfiri lagist niur ri 2002, en Hljsmrinn starfai um skei tengslum vi Lindina sem er kristilegt tvarp, og framleiir kristilegt efni fyrir sjnvarp, tvarp og til tgfu. Gunnar var tknistjri ar eitt r.

jn 2002 var hann rinn hlutastarf sem kennari vi Tnlistarskla FH, og sem umsjnarmaur Hljvers FH.

kringum 1000 hljmpltur

Gunnar hefur oft veri kallaur Hljmaur slands. egar hann er spurur t fjlda eirra hljmplatnanna sem hann hafi komi a segir hann a hann s ekki me tluna hreinu.

a er svolti erfitt a telja, v a er skilgreiningaratrii hvenr maur hefur teki upp pltu og hvenr ekki. Vegna ess a maur gerir kannski bara brot af vinnunni. Ef g tek a mr a mastera einungis, f g hljblanda efni fr einhverjum rum og g er bara a fnisera a til. Stundum tek g bara upp sng og ekkert anna. annig a etta er dlti matsatrii hvenr maur tekur upp pltu. En g tel a pltur ar sem mitt handbrag hefur skipt einhverju mli, ar sem g hef komi nlgt upptkunni, su ru hvor megin vi 1000.

Vi undirbning tnleika Hrpu

Einnig bera merki hans kvikmyndirnar Okkar milli, Me allt hreinu, Hrafninn flgur, skugga hrafnsins, Reykjavk 200 ra, Gullsandur, Eins og skepnan deyr, Bdeln og Skkan (Snska sjnvarpi), Hin helgu v, og Skjahllin, sjnvarpsttirnir tali hj Hemma Gunn, Eurovision-forkeppnir nokkur r, skastund, egar a gerist, og Reykjavk ru ljsi, og sngleikirnir Gjar og Pur (jleikhsi), Litla Hryllingsbin (Gamla B), Blbrur, og Kldum Klaka (Borgarleikhsi). Og a talsetningum hefur hann lka komi (Fuglastri, Tommi og Jenni (mla binn rauan), Prinsessan og durtarnir, o.fl.).

s Gunnar um hlj Arnarhli 200 ra afmli Reykjavkur 1986 og einnig Kristniht ingvllum ri 2000.

Og ekki m gleyma hljblndun llum tnleikum Sinfnuhljmsveitar slands Laugardalshll seinni t, fyrir daga Hrpu, ..m. Vnartnleikum, Jos Carreras, Baldri (Jns Leifs), Kristjns Jhannssonar o.fl.

Gunnar Smri a mixa Rolling Stones tnleika Hrpu

Gunnar hefur mixa jlatnleika Bjrgvins Halldrssonar Laugardalshll alveg fr byrjun og mixai lka tsendingu jlatnleika Fladelfu mrg r og hefur veri a fara einstaka sinnum Hof Akureyri svipuum erindagjrum, en hefur minnka etta tluvert fr v sem ur var.

g hef bara einu sinni gefist upp a taka upp hljmpltu, segir hann. S var me Frbblunum, Viltu nammi, vna? pntuu eir fjra tma Hljrita og tku upp 18 grunna. Og Valgarur Gujnsson hefur haft eftir mr a g hafi sagt: Vilji i koma essum mnnum t r stdinu. a g muni n ekki glggt eftir v sjlfur hef g enga stu til a tla a etta s ranglega hermt. Pnki skildi g ekki fyrr en mrgum rum sar. Svo vann g lka eina pltu me Kjforj. g tti aeins auveldara me a.

Hefur hmorinn gu lagi

g mixai lka Melarokk, a voru tnleikar sem voru haldnir Melavellinum Vesturb Reykjavkur laugardegi 28. gst 1982. Fyrir hljmann var etta alveg skelfilegt. a var engin almennileg hljkerfaleiga komin , og v hrga saman hljkerfi r llu mgulegu; a tti meira a segja eftir a ba til eina snru egar tnleikarnir voru afstanir. En einhvern veginn hafist etta n. a voru margar hljmsveitir en engar hljprufur, heldur bara stillt upp og byrja. etta voru yfirleitt svona tv lg hljmsveit. Og egar langt var komi seinna lagi, var maur loksins byrjaur a n tkum sndinu, en kom nsta hljmsveit og maur urfti a byrja upp ntt glmunni. En etta var eftirminnilegt og mikil reynsla.

Sjlfur fr hann a lra bassa fyrir nokkrum rum, sem og trommur og pan, og grpur essi hljfri af og til, ef s er gllinn honum.

Trlli og Viska

tvarpsdraumurinn hafi alltaf fylgt mr, segir Gunnar. Alveg fr v g fr a nota lbolta dreymdi mig um a ba til tvarpssendi. Pabbi var oft a gera vi talstvar annig a hann ekkti til slkra fjarskiptatkja innvortis og hjlpai mr af sta. Eftir allt etta sklatvarp, eftir a g var kominn til Siglufjarar, nefndi g vi menn rtt fyrir eitt Sldarvintri hvort vi ttum ekki a starfrkja tvarp fyrir og mean htin sti. Og a var r. Vi fengum tvarpsleyfi eina viku. etta var svo endurteki tv ea rj r, en svo kva g taka alfari vi keflinu og stkkai etta og vkkai. Nafni Trlli kom bara t af Trllaskaganum.



Vi uppsetningu 10 metra loftnetsmastri Hrsey. Gunnar Smri smai allt sjlfur og s um uppsetningu me asto orgeirs Jnssonar og vskum melimum bjrgunarsveitinni jru niri.

upphafi langai hann einfaldlega a tvarpa gri tnlist sem ekki vri me neinu tilgangslausu blari milli laga.Sar bttist vi dagskrrger. Trlli er nna hugsaur eins og leiksvi fyrir au sem vilja og geta gert tvarpsefni. g er ekki sjlfur a fara a gera tti, heldur leyfi rum a spreyta sig, mr finnst mjg gaman a ba til undirstuna. Trlli nist fyrst bara Siglufiri, en svo fkk g leyfi til a hafa sendi lafsfiri, og um svipa leyti Hrsey, fyrir noranveran Eyjafjr, austri og vestri, og svo nst hann einstaka sta Fljtum, gum tkjum, og Hvammstanga.

Gunnar Smri hkk uppi mastrinu um 6 klukkustundir til a festa upp loftnetsmastri fyrir Trlla Hrsey

Vi etta m bta, a Trlli tekur a sr a gera auglsingar fyrir viskiptavini.

dag vinnur Gunnar annars mest vi vefforritun og lur aldrei betur en me ga tnlist eyrum.

Fyrir mrgum rum bj hann til gagnagrunn og samskiptakerfi fyrir tnlistarskla. og eru alls 12 sklar landinu eru a nota a nna og ar af tveir eir strstu Reykjavk. a nefnist Viska.is.

A sma tvarpsendi

Mr finnst sveitastjrnarmenn algjrlega blindir gagnvart mikilvgi tnlistarnms slandi, segir hann. Forsvarsmenn tnlistarsklanna eru stundum a f einkennilegar fyrirspurnir, eins og t.d. beinir um rtk ar sem fram a koma hversu margar stlkur luku miprfi sng ea framhaldsprfi, hvenr r byrjuu, hva r eru bnar a vera lengi nmi o.s.frv. Og egar sklaritararnir sem sitja sveittir vi a a reyna a tvega essar upplsingar spyrja til hvers etta s, er svari a, a bjaryfirvld vilji vita hva peningarnir su a fara. Og spyr g: Hvar eru prf badminton? Ftbolta? Handbolta? Krfubolta? a er hgt a byggja rttahallir endalaust, n ess a spyrja nokkurs eftir , en egar tnlistin er annars vegar er veri a eltast vi svona vitleysu. Alla vega er etta liti hornauga Reykjavk, a veit g. annig a g auglsi hr me eftir einhverjum sem er til a rita BA- ea meistaraprfsritger um mikilvgi tnlistarnms hj ungu flki dag. Mr finnst a vera eitthva sem brvantar.

Sustu 2-3 rin hef g gengi me hugmynd a hljva sfn, setja inn hljmyndir til a skapa vieigandi andrmsloft sfnum me v a koma fyrir nokku mrgum hljgjfum vldum stum hverju safni.annig mtti t.d. hugsa sr a vi hvern bryggjupolla Sldarminjasafninu vri sjvargutl hljrita hr Siglufiri ekki bara eitt hlj fr mrgum hljgjfum, heldur srstakt hlj hverjum sta safninu. etta hefur hinga til veri mjg kostnaarsamt, en g er nna a vinna a hugmynd sem gerir etta gerlegt me gu mti. Eins mtti hugsa sr a hafa t.d. fuglahlj sem kmu ru hverju r loftinu, vinnuhlj r bryggjuskrum o.s.frv. etta gti virka alls konar sfnum eins og vlasfnum o.fl.

Vi ger tvarpsauglsingar fyrir SR-Bygg Siglufiri

Konur og brn og framtin

Eftir a g fr Hljrita og upp r v tk stdvinnan mann alveg. Allt anna var eftir v rinni. Eins og gefur a skilja passai etta illa vi fjlskyldulfi. a getur engin kona endalaust bi vi slkt, allra sst me ltil brn, og g hafi engan roska til a tta mig v a maur yrfti a sinna fjlskyldunni til jafns vi hitt, ef ekki meira, annig a fyrra hjnabandi fr, gu a vsu; etta einfaldlega gekk ekki upp. Og seinna hjnabandi endai af landfrilegum stum, v vi vorum komin norur Siglufjr, en konan vildi flytja til Reykjavkur, aallega vegna atvinnu sinnar. Hn var hjkrunarfringur og eftir bankahruni fr a kvarnast miki r starfi hennar Siglufiri annig a hn var farin a skjtast til Noregs til starfa. Vi hfum flutt norur lok gstmnaar 2006. g hafi stai veikindum rin undan og var farinn a vinna miki heima fyrir. g geri heiarlega tilraun til a flytja suur aftur, fkk starf sem deildarstjri hljdeildar RV, var ar fimm mnui en gafst upp hfuborginni og fr norur aftur. Ekki lngu eftir a skildu leiir okkar.

Sigurur gisson rekur garnirnar r Gunnari Smra fyrir etta vital

egar g flutti til Siglufjarar var eitt af v fyrsta sem g tk eftir a klukkan kirkjuturninum var oftast bandvitlaus, en g er mikill hugamaur um a klukkur su rttar.Eitt sinn hitti g einn af sknarnefndarmnnum og spuri hver si um klukkuna.Viltu taka a a r?, var svari, og g samykkti a stanum. g var v rinn kirkjuvrur og mehjlpari vi Siglufjararkirkju, og tti ar mjg gefandi og oft skemmtilega tma til rsins 2012, egar g reyndi a flytja aftur suur, en hef reyndar s um klukkuna san.

Reyndar kom g lka aeins a gjrningnum ar sumar, egarkvei var r kirkjuturninum.

egar g er spurur t a hvernig g hafi a svara g v til a g hafi oftast veri miklu verri. g sex brn me remur konum. au eru: Sigrn Birna, bndi Vatnsnesi, Helgi Hrafn, Prati og fyrrum alingismaur, Arnds Anna, lgfringur hj Raua Krossi slands, Lsa Margrt, sem stefnir lknanm, Dagrn Birta, nemi listabraut MTR og Sara Mara, skiptinemi Japan. Barnabrnin eru orin fimm. g er v afskaplega hamingjusamur dag, mjg gum sta lfinu, er kominn nja samb me yndislegri konu, Kristnu Sigurjnsdttur ljsmyndara, og s ekkert nema bjarta tma framundan.

Gunnar Smri og Kristn Sigurjnsdttir

