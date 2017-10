Ófærð 2 - aukaleikarar

Kćrur Íbúar

Nú fara tökur ađ hefjast á Ófćrđ 2 og verđum viđ í tökum frá 13. október til 28. október á Siglufirđi. Viđ erum ađ leita eftir aukaleikurum á öllum aldri og öllum stćrđum til ađ vera međ okkur í tökum yfir ţetta tímabil. Ţetta eru stórar hópasenur ţannig ađ okkur vantar mikiđ af fólki svo ekki hika viđ ađ sćkja um.

Endilega sendiđ umsókn og fyrirspurnir á extras@rvkstudios.is međ nýlegri mynd og upplýsingum.

Dear residents

We are about begin the shooting of Trapped 2 and we will be shooting from the 13th of october until the 28th of october around the area. We are looking for extras of alla ages, shapes and sizes over the shooting period. We are shooting big scence and we are looking for alot of people so don´t hesitate to apply.

Pleas send the application and questions to extras@rvkstudios.is with a recent photo and information