GÖNGUTÚR UM HEIMAHAGA. 2 hluti, KONUR

Hlshyrnan er KONA. Drottning Siglufjarar

dag er 8 mars (Aljlegi kvennadagurinn) og essi or mn sem birtast hr dag eru virkilega skrifu mikilli einlgni og me djpu akklti til ykkar alla sem lu mig upp me endalegri st og umhyggju, gfu sr tma til a tala vi mig, hlusta mig, hugga mig og hvetja mig til strda lfinu og barttu fyrir rttlti og jafnri fyrir ALLA.

v a er stareynd a a voru KONUR sem lu mig upp, frnuu mest og gfu mr miki og aldrei s g a r vru kannski virkilega reyttar og slitnar, r fldu a vel.

S etta nna allt saman me rum augum egar g kki til baka inn heim minninganna fr minni yndislegu barnsku Sigl.

Er etta allt saman satt? J fyrir mr, vegna ess a etta eru mnar minningar og tt nar minningar sem forma inn sannleika og eingin af okkur getur ess vegna haft einkaleyfi v a eiga sannleikan. manst etta sama kannski bara aeins ruvsi...... rum orum me rum myndum, en samt lkt.... einhvern veginn.

etta eru bara mn or og lsingar og skldskapur og tilraun til a setja or tarandann og lsa einhverju sem hefur virkilega forma mig sem manneskju sem g er dag.

Minningar hla ekki venjulegum nttrulgmlum, heimi minninganna flgur maur huganum fram og til baka og hoppar afturbak og fram tma og rmi.

Ein minning gefur ara og svo byrjar etta fullorna manni a dma og hugsa:

nei.... var etta virkilega s ea svona ???, svo fer maur a efast....mig kannski bara dreymi etta, einhver annar sagi mr etta, s etta gamalli ljsmynd, g er bara a ba etta til sjlf/ur, etta var ekki g.......nei,nei a getur bara ekki veri.

En samt eru essar hugsanir arna og..... efinn????

Og s dagur kemur fyrir ALLA a a eina sem skiptir okkur mli og hefur eitthva gildi fyrir okkur eru essar minningar um horfinna t og flk sem okkur tti vnt um, ll hs og hallir, blar og dt hefur enga ingu ea veraldlegt gildi.



annig er n lfi skrti, vi leggjum svo stran hluta af okkar tma a draga sarpinn,safna dti, sltum okkur t og gleymum a lifa, gleymum a sinna v sem er a allra allra mikilvgasta lfinu.

En a er a sinna eim sem vi elskum og segja a vi alla daga og ekki bara jlunum ea egar einhverjar hrmungar dynja yfir okkur.

Og svo koma minningarnar samt a lokum til okkar..... KEYPIS!

Og hva heldur a srt a hugsa um ......hann var n flottur gamli Fordinn minn......, ......sakna hans..... ea essi kpa var n dsamleg, klddi mig svo vel, n kemst g ekki lengur hana.......sakna hennar.



Nei ert ekkert miki a hugsa um a og ann SKNU...er a nokku ?



En allar sgur hafa byrjun ea einhverskonar NLL punkt sem er upphafi af llu sem koma skal og arf g auvita a byrja a segja ykkur mnar minningarmyndir fr minni eigin finu, en a var alveg hrikaleg lfsreynsla.



Sumir myndu kannski segja nna: Nei, Jn lafur httu n alveg, er ekki lagi me ig.....

a man nttrulega enginn eftir sinni eigin finu og varstu ekki lka a lofa okkur gngutrum um binn, fer n varla gngutra nfddur ha....er a nokku ?

Hall, hall, Hafnarfjrur hvaa singur er etta..... auvita man g etta, er me svona minni var binn a segja ykkur etta sast og etta eru mnar minningar og mn saga og hn byrjar svona..... Sorr.

Og etta me gngutrana kemur fljtlega g var fljtur a lra a ganga, mur minni og mrgum rum til mikilla armmu og ar fyrir utan er etta er ekkert svaka flki hreyfingamunstur. (lengri gngutrar munu birtast fstudaginn kl: 19.00 hr siglo.is)



En essi saga byrjar svona vegna ess a g man frekar lti ea ekki neitt um hvar g var fyrir fingu.

g svakalega lukkulegur me elsku systir (Dru Sall) Halldra Salbjrg, myndin er tekin snemma rs 1963 ur en brir minn fddist.

UPPHAFI VAR EKKERT OG SVO FDDIST G.

Sptist heiminn tveimur vikum of snemma og g var alls ekki tilbinn essi skp v g hafi a mjg gott arna sem g var.

Var eiginlega mjg svo mti essu, v a var ekkert anna en hvai og lti essu litla kjallaraherbergi arna uppi Hverfisgtu 27.

Strhrin lamdi gluggann a utanveru me ofsa og reii, glugginn var einn af mrgum stru hvtu hsi sem st upp fjalli.

litlum b, norur hjara veraldar, tuttugasta janar 1962.

Herbergi var fullt af KONUM, ekki a a g vissi a etta vru konur, g komst a v seinna. essar einkennilegur verur hafa haft veruleg hrif mitt lf.

Ein af essum konum var nttrulega mir mn, g vissi a, v g ekkti rddina og hennar yndislega hjartsltt. g er enn dag mjg hrifin af hjartslttinum konum ogmr er alveg sama hvernig brjstin lta t, mr ykir vnt um hitan og g vill bara liggja arna og hlusta.

Konur eru heitar, mir mn var heit og mr lei vel inn henni.

Hinar konurnar herberginu voru furmir mn fr efri hinni og dtur hennar, allar rjr.

San var arna kona hvtum ftum me einhverskonar sjdtahfu hausnum, hn var rennandi blaut, skld og bl framan, mr var meinilla vi a hn vri a snerta mig.

Mr er illa vi kaldar konur, konur eiga a vera heitar.

Frtti seinna a etta var ljsmir sem var fengin a lni fr Akureyri, um tma sakir, vegna ess a aal ljsmir bjarins var kasltt sjlf. Greyi.

Lna ljskan var svona blaut og bl, nstum dau, af v a hn var nlgt v a vera ti vegna ofsaveurs, a var allt frt og hn urfti a klofa skafla alla lei fr sjkrahsinu norurbnum og suur fjall til a taka vnt mti mr, tveimur vikum of snemma.

Hn fr fyrst ranga gtu of htt upp픠 fjallinu og rllai svo meira ea minna nireftir hsi hennar mmu.

Hn hugsa alla leiina: hvurn andskotann er g a gera hrna, af hverju sagi g j...... hverjum datt etta eiginlega hug, ha.... a byggja heilan b hrna, a vantar eitthva etta flk.....bara leggja etta niur......j, ba bara til hverfi fyrir essi ffl inn Akureyri svo flk geti lifa eins og manneskjur.....

Hn var me etta allt hreinu rtt ur en hn byrjai a rlla niur brekkuna.

a var ekki fyrr en hn burstai af sr snjinn ur en hn bankai hurina kjallarabinni essu stra hsi a hn ttai sig v a hn var alls ekki rtt kldd fyrir svona vintri og hn mundi lka a henni hafi veri sagt a essu hsi bjuggu r rjr kynslir af hrkuduglegu flki sem voru sldarbransanum og a a var vegna nlgar vi sldina og engri annarri stu sem essi nstum veglausi br var byggur.

rngum firi me nes sem veitti skjl, firi sem hafi bara eina tt, h norur.

Annars hefi eignum heilvita manni dotti etta hug. Nema kannski ormi Ramma snum tma.

essi stareynd um nlgina vi sldina er anna vintri sem hefur haft veruleg hrif mitt lf.



etta reddaist allt saman rtt fyrir a heilastarfsemin essari ungu reyndu ljsmir vri eins og hn hefi dotti ofan vottavl eftir brekkubununa gu. En a var n eiginlega a mestu leyti mmu a akka, hn kunni etta, hafi gert etta sjlf, fjrum sinnum og a auki teki mti systur minni elskulegri 19 mnuum ur og svo hjlpai hn rugglega fflinu honum brur mnum heiminn lka , bara 13 mnuum seinna.

(Brir minn var virkilega fyrir mr fyrstu virin, hann stal fr mr athygli mur minnar og mmu, g var miki a pla v hvernig g gti losna vi hann fram a 6 rs aldri, hafi hann reyndar sem leikfang lka annars lagi egar vel l mr en systir mn var bara g vi mig eins og allar hinar konurnar hsinu.)

Brir minn (Siggi Tommi) Sigurur Tmtmas feitur og pattaralegur a moka snj Hverfisgtu 27. (Rtt eftir a essi mynd var tekin af honum rak g vart skflu andliti honum og a urfti a sauma 4 spor neri vrina hj lafi lkni. Ver reyndar a viurkenna a etta er ekki alveg satt, etta var ekki vart, g tlai a drepa hann en v miur hitti g hann ekki betur.)



Konur kunna svona hluti......fa brn og svoleiis........konur kunna miki, of miki eiginlega, finnst mr nna.

Nfddur og g rtt n a hugsa djfull er kalt hrna. (A.. ha...kannski ess vegna sem g b Svj, j a var/er kalt arna og bara nafni essu landi:

r skrmmande(gnvekjandi)

En n grpur ljsmirin lappirnar mr og snr mr upp og niur og svo slr hn mig fast baki og g sptti t slmklump og g anda inn srefni lungun fyrsta skipti vinni og egar g anda t fyrsta skipti, kom grarlegt srsaukaskur af v a konan meiddi mig. essi ljfa ljsmir var enn a tala um ennan vibur 52 rum seinna frtti g gengnum dttir hennar jlagaht fyrir 3 rum sa.(Mynd og stutt samtal vi dttur konunnar hr: Snillingar bjarins!

En hn meiddi mig af v a hn vildi mr vel, konur hafa oft meitt mig egar r vilja mr vel.

Sumar konur hafa meira a segja sagt a r elski mig smu setningunni sem r sru mig.

essi byrjun boai ekki gott.............ea of miki gott........

Strkur ea stelpa ? Heyrist r tveimur dimmum rddum sem stu og reyktu sgarettur og vindla af miklum kafa framm litlu eldhsi.

Konurnar herberginu svruu allar kr: STRKUR ! og r hfu vart sleppt orinu egar herbergishurin er rifin upp og eir tveir sem hfu veri svo lengi minnihluta essu hsi tru eim ekki fyrr en eir fengu a sj etta fyrirbri og a hann vri n rugglega me tippi eins og eir og glair svip sgu eir bara: LOKSINS !

Fru san aftur inn eldhs og reyktu meira og kannski skluu eir lka snver og kk.

eir hfu a gott og samstarfi var bara gtt vi meirihlutann og eim fannst a eir RU alveg furulega miklu essu hsi sem duglegir vinnandi alvru karlmenn og af v a konurnar meirihlutanum voru svo SAR leyfu r eim bara a halda a.

Karlmenn voru yfirleitt ekki miki a skipta sr af mnu uppeldi mn fyrstu r, s sjaldan, nema reytta og slitna snemma morgnana, kynnist eim betur seinna og hafi semfyrirmyndir egar g byrjai ungur aukavinnu me skla og sumarvinnunni ea hvernig maur a drekka brennivn..........

Allir sem g s mest essum tma essu hsi pissuu sitjandi, brir minn lka, hann pissai bara koppinn sinn og g pissa enn sitjandi, ekki af v a g viti ekki betur ea hafi ekki ara mguleika, etta er bara hef sem hefur fyllt mr fr barnsku og svo hef g lka heyrt a etta s hollt fyrir karlmenn lka, gott fyrir blruhlskirtilinn og ar fyrir utan er etta praktskt, maur pissar ekki eins oft glfi og arf maur ekki a rfa nema einu sinni ri.

ll erum vi brn sn tma og essum tma voru margar konur alvru hagsnar hsmur a var allmennt ekki talin vera viruleg atvinnugrein rtt fyrir a r vru a allan slarhringinn.

Mr er t.d. minnissttt a a mamma mn (21 rs) 3 brn, systir mna sem er fdd lok r 1960 san mig sem er fddur janar 1962 og brir minn sem er fddur mars 1963.

Hn var alltaf a, samt var aldrei sagt vi hana a hn vri dugleg og hn hafi a mti sr eins og snilega vini flki sem tti vnt um hana a eim sem bjuggu efri hinn fannst svo gaman a spilla brnunum hennar.

Hennar lgml, hennar uppeldislega rtta og krleiksfulla NEI var einskinns viri, bara dau or r reyttum munni nldrandi mmmu.

efri hinn var alltaf sagt J elskan mn vi alla, lka pabba egar hann kom grtandi upp vegna ess a mamma vildi ekki hjlpa honum a vo sr krullurnar.



egar vi fjlskyldan flutum suur Hafnatn 6 sknai etta aeins en ekki miki, a var of seint rassinn gripi a reyna a laga etta en systir mn var reyndar snemma mjg svo dugleg aukahsmir.



Gui s lof fann einhver upp P-pilluna 1965 minnir mig (gott ef etta var ekki 8 mars 1965) og eftir a uru brnin bnum frri og karlar almennt graari og glaari.

Konur bjarins fru a sinna brnum og heimili og vinna ti lka, ekkert ml, r bttu bara vi 20 tmum slarhringinn og httu n endanlega a sofa.

S fyrir mr elskulegt samtal milli hjna FYRIR pilluna sem gti hafa hljma einhvernvegin svona sunnudagsmorgni Sigl:



Heyru elskan eigu vi ekki a skreppa aeins inn svefnherbergi nna, rtt mean krakkarnir eru barnasamkomu ZON....ha, a er langt san vi hfum fengi okkur gott kroppinn ???

En svarai hn kannski bara reytt og uppgefin:

Hfum VI nokku EFNI v ?

g sagi a sast a g er akkltur fyrir stina og umhyggjuna en g sagi lka:

a g sem strkur hafi veri elskaur nstum httulega miki og a er satt.



Nonni Bjrgvins vopnaur 3 ra gamall koju kjallaranum Hverfisgtu 27

Get ekki komist hj v a viurkenna a g var ofdekraur og spilltur af eftirlti og etta hefur h mr eins og einhverskonar ftlun seinna lfinu. (ekki stin og umhyggjan, a er aldrei hgt a f ng af v) heldur essi skortur rttlti og jafnri sem var ekki arna og a var (er enn, v miur) mikill munur uppeldisaferum og hugmyndum um hvernig maur elur upp strka og stelpur. Held v miur a vi gleymum svo oft sem foreldrar a etta sem er gangi akkrat nna dag og a sem vi erum a segja vi brnin okkar a gera og ekki gera lka a hafa langtma hrif.

En brn gera n oftast ekki a sem eim er sagt a gera, au gera miklu meira af v sem au SJ fullorna gera. Taka eftir og herma hegun hvort sem hn er g ea slm. Taka a san me sr t lfi og inn sn eigin starsambnd og vera einhvern skiljanlegan htt kpur af snum eigin foreldrum hvort sem au vilja a ea ekki.

Konur ELSKA ea telja sig vera a gefa st og umhyggju me v a frna snum tma og jnusta ara sem r elska, en stundum fer essi murst t vitleysu og er ekki alveg takt vi tmann ea aldurinn / kyni eim sem r eru a jnusta / elska.

Skrti! ....ea....?

g tk me mr feratsku r minni barnsku og uppeldi inn heimili sem g deildi me konu sem g elskai 27 r. (elska hana enn, bara ruvsi dag, sem vin)

a var auvita fullt af verkfrum og ru gu essari tsku til a fara t spennandi fullorin heim en a var alltof lti a jafnri og hugmyndum um hvernig maur a deila strfum og erfileikum hversdagsleikans rttltlega milli sn orum og verki.



ar er eitt hegunarmunstur srstaklega sem g s og held a s frekar allgeng hegun hj karlmnnum v miur. En a er a kunna a rfast og vera sammla, klra stti, ra mlin til hltar og n v markmii a bir ailar fengu a segja sitt og bir hlustuu og tku inn a sem hinn sagi.

a er agalegt og srt a sj egar pr fara t a a tj sig me gn og flukstum, dgum og vikum saman, anga til allir hafa gleymt hvernig etta byrjai og um hva var veri a rfast. San kemur etta bara upp aftur og aftur ru formi.

Kannski er etta ekki bara sprotti r eirri stareynd a mr var ekki kennt etta fr barnsaldri, heldur lka a g er karlmaur og r ekki vi hormnana mr.

a bj lengi vel mr hrsla vi sjlfan mig um a sem gerist mr egar g ver fyrir skunum og egar g ver reiur.

Hrsla vi a segja eitthva ljtt sem g ekki meina og vill ekki segja vi sem g elska og jafnvel a essi reii gti komi t lkamlegum ekki fallegum hreyfingum.

g hata ofbeldi llu formi og ess vegna geri g a sem g taldi vera a eina rtta.

Htti a tala og forai mr, svarai me gn, taldi a vera mn eina bjrgun fr essu rttlti, en gnin var kannski lka hefnd fyrir tapaan leik.

a er srt a urfa a viurkenna a hr og n a etta var a sem eyilagi okkar annars svo ga samband a lokum, t okkur upp. Mn vibrg vi llu essu NLDRI egar a lenti henni a reyna a laga a sem pabba,mmmu og mmum og fleirum mistkst/tkst var of miki og egar g ttai mig essu var a of seint.

En g ba hana afskunar og fyrirgefningar fyrir mrgum mrgum rum san og g btti vi:

G vissi ekki betur og ekki R/EIR heldur, etta var ekki illa meint, st og umhyggja er j aldrei illa meint en getur fengi skrtnar afleiingar seinna, v miur.

Vi erum ll brn sns tma.



En svo btti g auvita vi og hl htt:



En etta er samt allt saman YKKUR SJLFUM A KENNA.



J takk fyrir allt konur heimsins og til hamingju me daginn dag (8 mars 2017)

i eigi svo sannarlega allt gott skili.



Fyrir meira en 25 rum kva g tfr huga mnum Bddisma a hafa a sem markmi a vera Meiri manneskja og minni hormni hafi essi or sem Mantra hverjum degi og markmii var a hugsa aeins og taka eftir v hvert skipti sem g var svangur, reiur graur,glaur....... og ekki lta etta stra mr og mnum tilfinningum og hugsunum of miki.

etta tkst s dr og nafni sannleikans ver g a viurkenna a jkvar persnuleika breytingar komu miklu miklu meira r eirri stareynd a g var ELDRI, reyndari og greindari me runum. Margir karlmenn eru seinroska og srstaklega g.



En a er kannski bandi me mr nna, hver veit, nenni ekki a sa mig, gef mr tma til a hlusta ara, srstaklega brnin mn og barnabarni mitt heldur a afi sinn s jlasveinn sem kemur me jlagjafir allt ri. Lfi er bara virkilega gott, hefur aldrei veri betra.

En egar i lesi etta kannski er a vonlaust a einhver heilvita kona vilji ba me mr.

Dmi um skort t.d. verkkunnttu hversdagsleikanum sem tskrir essa ftlun er a sustu viku var g a setja upp svona Panel gardnur, hvtar me flottu grnu og svrtu blmamunstri og a urfti bara a stytta r og strauja me svona lmbandi. J ekkert ml, g kann a lma..... g straujbolta, j, inni skp er notaur 10 ra gamall straujbolti og meira a segja straujbor.

Las nttrulega ekki leibeiningarnar sem voru opnuum kassanum, henti eim, hef s mmmu og fyrrverandi konuna mna gera etta, etta leit ekkert svo flki t.Og ekki get g hringt nokkurn mann ea konu og sagt a g kunni ekki a strauja gardnur, g sem er dag 55 ra gamall velmenntaur alvru einstur karlmaur.

Byrja a strauja og kemur bara einhver grn og svrt leja og vnd lyk r essum straujbolta, hva er hann svona sktugur essi ni bolti ?? Kki svo etta og, j h a eru vst einhverskonar hitastillingar arna og ha, hann ekki a vera 260 grum?Og a setja vatn etta lka....hvar ? djfl... legg fr mr boltann og fer a leita af essum leiarvsi ruslaskpnum og fr brunavarinn gang.... andsk......

En PLEACE ! ekki vera a hlja af essari ftlun... ekki nna..... egar i viti af hverju etta er svona og a etta hafi kosta mig bi hjnaband og njar gardnur. Ha... og g er svo sem enginn asni, g horfi oft Njasta tkni og vsindi og skil allt ar, meira a segja afstiskenningar nstns, ekkert ml.

En sumt er bara virkilega erfitt og g er a reyna a n tkum essu og etta gengur hgt en vel.....binn a ba meira og minna einn me henni Cind minni heitinni yfir 10 r og hef a bara gott.

En mitt strsta og eiginlega mitt eina vandaml er a g:



G SKIL EKKI KONUR........... og sumt sem r kunna.

Foreldra mnir Halldra Ragna Ptursdttir og Bjrgvin Sigurur Jnsson (Pabbi var oft kallaur Hrmnisdrengurinn egar hann var barn)



g er enn a hlusta etta lag um Gngutr heimahaga me textanum eftir Gustaf Frding, frgasta ljaskld Svjar.

Textinn og laglnan vaggar mr inn heim minninganna og ef hann vri SIGLFIRSKU me mnum minningarmyndum sem hann milar til mn.

myndi hann hljma einhvern veginn svona vi essa laglnu hj: Myndband Mando Diao





a ggist fram mintursl sem glitrar sj

og lsir upp fjr og nes

me sjinn svo ljfan egar vindurinn d

bakvi skjlgott Siglunes.





Og yndislegu sumri og sunnangolu mi

stendur mn heimabygg og heilsar mr glatt

En hvar eru bryggjur og brakkar og annar smi

allt er eitthva svo tmt og svo flatt

a er allt horfi, hruni og brennt, herja og kalt

ar sem allt var ur liggur bergi bert

og yfir llu bls minningar vindur svo svalt

minningar um allt sem ttir og ert

g s strt hvtt hs



og opinn glugga me mmu minni ,



hn vinkar og kallar mig heim sitt hs



og hn sr mig hvar sem g b

Og a er sem g heyri fair minn hsta

hlj, sem hljma samt svo krftugt og ungt

ur en orinn gnuu hans dausjka brjsti

og hans lf var svo sorgmtt og ungt



Allt er tmt, brunni og brennt og g vill leggjast niur

vi sjinn og heyra hans tal og aldanna hjal

um allt a gamla og lina fr hans lifandi tma

um a gamla Minningarnas dal



Og minningarnars sorgmdda hvslandi svari

svo lgt sem a kmi r draumi

Allt er horfi, kasta t verur og vind

allt er dautt, grafi og gleymt

egar sr fyrir r gamlar minningar myndir

stendur tmi ar me r eyibla dal

en n eilfar ska er allt sem fyndir

ef leitar eftir v gamla Minningarnars dal



Lifi heil

Nonni Bjrgvins



Texti: Jn lafur Bjrgvinsson

Myndir: JB, Salbjrg Jnsdttir, Bjrgvin Jnsson og myndir r fjlskyldu albmi.