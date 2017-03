GÖNGUTÚR UM HEIMAHAGA / Stövtåg i hembyggden

okkur líšur öllum eins og ŽÉR, einmitt........núna.



Ef einhver úr žinni ętt hefši lagt sig flatur, gefist......upp.



Bara einn, žá hefši ętt žín dáiš...........út,



fyrir löngu....... löngu síšan.

Ekkert af žví sem žeir segja um okkur er satt



žetta eru ekki VIŠ,



lífiš er enginn bíó...... mynd,



sem viš žekkjum okkur alltaf í



líf okkar, er ekki einhver stórišju.......maskína.



En LÍFIŠ týnir............ sjaldan,

allri sinni orku og sál.”

Ég skrifaši aušvitaš til hans örfá huggunarorš žví oršinn hans snertu mig svo djúpt og ég dášist af hugreki hans og žessi orš ýttu mér líka út í žaš aš skrifa žetta vegna žess aš ég mundi.......

JÁ... einmitt, viš erum náttúrulega öll bara manneskjur óháš žví hvaša starfsheiti eša menntun viš höfum eša hvernig svo sem žaš stendur á žegar einhver žarf á huggun aš halda og svo getur mašur líka fundiš hvaš žaš er gott aš vera SIGLFIRŠINGUR aš žrátt fyrir aš búa eša vera langt í burtu žá fęr mašur svo mikla vęntumžykju í gegnum netiš í dag og žaš er gaman aš tala viš fólk sem hugsar eins og ég, vegna žess einfaldlega aš žaš kemur úr sama umhverfi og hefur örugglega sömu tilfinningar og margar ólíkar hlišar, áhugamál og hęfileika sem enginn veit um, svo af hverju ekki bara skrifa žetta og trúa og treysta á žetta sem ég var aš segja hér fyrir ofan.

Facebook og öll sú vęntumžykja sem hefur komiš žašan til mín síšustu daga, kemur mér ekki á óvart og žaš má guš vita aš žaš žarf enginn aš ímynda sér aš žaš sé bara veriš aš tala illa um fólk á Bęjarlínunni žaš er af og frá , fólk er miklu meira aš segja aumingja HÚN/HANN, žetta er agaleg.........žeim, henni, honum hlýtur aš liša svakalega illa.

Já en stundum gleymum viš aš sýna žessa umhyggju og ást á annan hátt en aš bara tala um žaš viš ašra, gleymum aš segja žetta viš ŽÁ sem virkilega žurfa á žví aš halda aš fá aš heyra smá huggunarorš. Viš skulum ekki ímynda okkur aš allir vilji bara vera í friši og einir í sínum sorgum og vandręšum lífsins.

Žaš hjálpaši mér líka aš koma í gang meš žessi orš aš ég datt nišur á eitt af žessum skrítnu og skemmtilegu TEST YOUR ......What ever.... á Facebook en í žetta skiptiš var žarna próf sem hét “hverskonar minni ert žú meš” og mér fannst žaš frekar fyndiš og alveg rétt reyndar aš ég var víst meš svona “Tilfinningar minni” ž.e.a.s. mitt minni virkar žannig aš ef ég sé t.d gamla ljósmynd eša einhver segir manstu.... žá er ég žarna inní myndinni/minningunni á sekúndubroti og man allt nákvęmlega, meira aš segja hvernig lykt var žarna akkúrat žá. Kannist žiš viš žetta ?