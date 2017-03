GÖNGUTÚR UM HEIMAHAGA. 3 hluti, ÖMMUR

Mintursl gust

essi kafli sgunni er eins og heilsubta gngutr um heim minninganna og skuslir, a liggur ekkert og meiningin me svona gngutrum er ekki heldur a flta sr a komast fr punkti A til B.

Maur gengur hgt og rlega og stoppar annarslagi, hugsar og sr a sem er rauninni HORFI,..... j...hn/hann .....j alveg rtt....... arna var etta litla hs....g man eftir essu......

essi litli gutti sem fer me ykkur ennan gngutr um suurbinn er 0-5 ra og hann sr heiminn me augum barns ess tma sem hann er fddur .

Umhverfi og umgjrin er hluti a suurbnum ljfum sumardegi 1967. a fylgir honum 55 ra sgurdd sem grpur inn annarslagi og minnist framtar sem essi litli glkollur hefur ekki hugmynd um a hann eigi lka eftir a eiga.



Rtt eins og barni gngutrnum sem sr leikmguleika og fantasuheima t um allt og llu, sr essi fullorni sgumaur minningar llu, stoppar og grpur inn fyrir guttanum og segir.....

arna er steinninn sem g henti gegnum blinn hans afa.....og arna er anna grjt sem g henti hausinn Brekkugutta sem mr tti vnt um og meira a segja egar blessa barni er a pissa vekur essi leikfanga rani lka upp minningar og sgur um frnlega atburi.

a eru yfir 100 persnur, hs og stair sem i ekki essum minninga gngutr og etta er lka skrifa mevita SIGLFIRSKU, .e.a.s sgumaur er ekki a eya mrgum oru a tskra hlutina, eir sem kunna siglfirsku, skilja etta, hinir vera bara a n sr orabk ea bija mmu og afa a tskra etta og f stu til a tala saman og eiga ga samverustund.

En gjri svo vel.....velkomin gngutr, taki i bara litla hnd guttans og lti hann sna ykkur hans furuheim og allar mmurnar snar suurbnum sumari 1967.

Nonni Bjrgvins 5-6 ra skum me Ptri Bjarna frnda snum, Siggi Tommi horfir fundaraugum skin hans brur sns. I bakgrunninum er hs Lru mmu og near til hgri rtt sst hsi sem langafi Sigurur Leyningi byggi vi Suurgtuna.





Ltill bleyur glkollur lrir of snemma a ganga, rir vi mmu sna og fer gmmskm langan gngutrr um suurbinn og heimskir allar hinar mmurnar snar.

Skrei stutta stund velrifnum glfum hj mmmu og mmu, leiddist etta og einhver lsanlegur vilji og kraftur kom yfir mig og fkk mig til a vilja standa upp og ganga, til vinstri og hgri, fram og tilbaka og egar a var lka ori leiinlegt vildi g fara gngutra UPPVI, upp stla og bor, upp bkahillur og upp skp sem st inn geymslu, a var kkflaska arna htt uppi og mig langai innihaldi, en etta var ekki kk, etta var smurola sem pabbi var a geyma til seinni nota. Drakk sm og ldi svo fangi mmmu.

Pabbi var skammaur, ekki g...... amma Nunna sagi: Bjrgvin Jnson! VI skulum EKKI vera a lta okkur detta a hug a vera geyma OLUR kkflskum.... essu heimili...ha... uss og svei.... og i skulu bara hafa a hreinu a egar Unnur Mller btti vi Jnsson ea Bjrgvinsson egar hn talai vi man var henni sko dauans alvara. Ef hn sagi bara Nonni minn....vi skulum ekki... var allt lagi en ef hn sagi Jn lafur var etta slmt en samt einhvernvegin alveg OK.



J,......... svona var etta bara!

Pabbi: ehh.... en g setti hana lengst upp.....hvernig komst hann anga...ha.. hann er norin eins rs.....g bara skil etta ekki.......



a spurist t um allan b a a vri snarbrjla barn upp Hverfisgtu og a var vst stundum erfitt a f barnapur egar mamma/amma og dtur hennar yfirgfu hsi saman einstku sinnum til a skemmta sr saman Htel Hfn.

En g man a einhver af elstu dtrum hennar Gunnu Finna oru a koma og passa mig. r voru vanar, ttu snarbrjlaan brur, Frifinnur kaupflagstjri var vst verri en g.

Nstu gnguferir voru frekar stuttar, bara nstu hs, egar g var 2-3 ra og g mtti bara fara anga sem amma s mig t um gluggann ea af svlunum.

Mr til mikillar ngju komst g a v a heimurinn er FULLUR AF MMUM nsta hsi fyrir sunnan var Eyrksna amma mn (gift Birni brur mmu Mundnu fr Vatnsenda Hisfiri) og kjallaranum sama hsi var Hansna amma mn (gift Svenna hennar Eyju mmu) og hsinu ofanvi var Bogga amma mn (mir Ingvars Bjrns) og seinna egar g mtti fara aeins lengra fann g fleiri eins og t.d. mmu Stnu Tninu og Binnu Jns ru Tni arna rtt hj og lka hsinu beint fyrir nean var g kona, Lra, mamma Stebba heitins hennar Biddu Bjrns minnir mig.

MMU - gngutrakort. Hluti af gngutrnum nsta ngrenni vi Hverfisgtu 27

a sem er svo furulegt er a mnum blu barnaaugum litu essar konur allar eins t, r voru svona litrkum og munstruum nlonsloppum me rennils a framan og ef maur kom of snemma voru r stundum me slu og rllur hrinu, svo var AJAX lykt af eim llum lka.

g man ekki einu sinni hva sumar af eim htu rauninni, en brn vita svo sem ekkert alltaf hva mamma/amma eirra heitir, r eru heilagar og heita einfaldlega mamma og amma.

egar g er orinn 5 ra sumari 1967 er g binn a ra essa gngutra betur og finna fleiri mmur egar g loksins fkk leyfi hj mmu Nunnu til ess a stkka sjndeildarhringinn.

En hann var samt takmarkaur vi hennar sjndeildarhring, sem var a sem HN gat s 360 grur t um gluggana heima hj sr. Ef g hvarf henni r augnsn annarlagi of lengi ekkti hn essa rtnu og gat giska hvar hn myndi sj mig nst ea svo gat hn ney fengi frttir gegnum sma.

Tass og Rauter frttastofurnar voru egar starfandi essum tma og amma Nunna og langamma Jna Mller voru bar byrgarstum ar, flestir voru komnir me eigin sma og eigin smanmer. Bjarlnan var dau.

Lengi vel var eina smalnan suurbnum Sigl heima hj langmmu Jnu Mller og aan var hlaupi hs me skilabo.

Langamma Jna vann sjlfboavinnu skiptiborinu suurbjarlnunni dag og ntt og etta starf virist ganga arf ttinni. Annars held g essi smi hafi veri arna vegna vegna ess a langafi Christjan Ludvik Mller var lgreglustjri og a urfti stundum a n hann, ekki oft reyndar.



essir lengri gngutrar gtu kannski byrja svona og a tk mig stundum allan eftir midaginn a klra svona tr. Um hdegi var mamma a reyna a pna ofan mig eitthva hollt drullumall sem g vildi ekki bora svo g segi bara, mamma g tla bara a fara t a leika mr.

segir hn kannski, g skal gefa r kku ef tekur brir inn me.

Nei, hann er svo frekur og leiinlegur segi g hvasst......svo er hann svo feitur og stirur a hann getur ekki gengi svona langt eins og g. Systir mn sagi ekki neitt, hn sat stillt og pr vi eldhsbori og klippti t dkkulsu kjla r bk.



Svo ttist g fara t a leika nju gmmsknum sem amma gaf mr gr en svo lddist g bara upp til mmu.

Uss, ekki hafa htt Nonni minn afi inn er a f sr hdegisblund. Komdu og fu r pnnukkur me sykri.

Takk amma mn, g tla svo bara a tala aeins vi gullfiskana na, eir eru svo skemmtilegir.



Svo er g voa stilltur og gur a ra vi gullfiskana og eir sgu mr a eim leiddist essu litla bri og svo g fann arna ltinn hf sem var mest notaur til a moka t mati sem flaut ofan vatnsborinu vegna ess a allir vildu mata essa fiska og eir voru allir spikfeitir me astflur og ara velmegunarsjkdma.

Byrjai a hfa upp einn og einn fisk og labbai raulandi Litla sta ljfan ga..... me ljsa hri...... leiinni inn salerni og svo sturtai g einum einum niur klseti.

etta lag kom r risa stru MEDIA-CENTER sem var heil mubla t af fyrir sig me tvarpi sem ni popplgum r Rad Luxenburg fimmtudgum kl.19.00, annars kom ekkert r essu tvarpi anna en djp rdd Jns Mla og hann sagi alltaf smu leiinlegu setninguna: tvarp Reykjavk, gan daginn, n vera sagar hdegisfrttir, en svo var pltuspilari, tveir innbyggir htalarar og strt segulband me strum splum me fleiri tmum af dgurlgum fr 1940-1967 sem rllai allan slahringinn og mr til mikillar furu kann g textana vi lg sem g hef ekki heyrt 50 r.

Eitthva essum stl var essi Msk mubla sem var stanslaust gangi heima hj mmu Nunnu

Svunum finnst a skrti og fyndi a g s t.d. a syngja SVEN INGVARS slensku.

Nonni minn af hverju ertu alltaf a sturta niur um klsetti, er r illt maganum vinur heyri g mmu segja egar g mti henni raulandi ganginum me spriklandi feitan fisk nmer 11 hfinum.

egar hn ttai sig v sem var a gerast brast hn t Jn lafur Bjrgvinsson ertu virkilega......ha.... og hn ni vart andanum henni tti svo vnt um essa fiska, en svo rai hn sig niur strax og sagi rlega. Jn lafur! VI skulum ekki vera a drepa gullfiska hr essu heimili.........

g horfi hana me grtinn hlsinum og sagi: En amma g er bara a sleppa eim hafi, fiskar eiga heima hafinu amma........ brnai hn alveg og klappai mr kollin og sagi bara:

hugsar alltaf svo fallega elsku Nonni minn...............



en heyru a er komi svo fnt veur, faru n bara t sm gngutr.

Hn urfti kannski a f a vera ein smstund og reykja eins og eina sgarettu eftir etta fall me fiskana. a var ekki hgt a f fallahjlp essum tma og ori var ekki einu sinni til heldur.

(Hvaan og hvernig tli essir gullfiskar hafi komist norur rassgat essum tma og af hverju a vera a flytja inn fisk fiskib....og geyma brum....frrlegt bara, uss og svei....)



egar g var setja mig gmsknaframmi gangi voru Ell og Vilhjlmur a syngja lag sem heitir "Hvers vegna" muskmasknunni stru.

"g vil a brnin fi a fast strri......vi fermingu a myndi....... "

En ur en fjallkonan Hverfisgtunni sleppti augasteininum snum t urfti hn alltaf fyrst a halda sna vanalegu 17 jn ru um alvarleika lfsins og allar httur sem eiga heima ar.

Nonni li minn.....(Ht a lka stundum) VI skulum passa okkur blunum..........og

VI skulum sko ekkert a vara a vlast niur bryggjum......

Svo kom langur listi af VI skulum ekki......

etta er nttrulega alveg trlega dsamleg slfri essu VI sem hn notar, hn er einhvern veginn samsek llu sem g geri og tekur sig skuldina og tur sjlf skmmina FYRIRFRAM

ef a eitthva skyldi n gerast sem ekki var gott fyrir MIG.

Sem gerist alla daga.

Kannski fr Skmmin hans Jns mns ekki sjinn niri bryggju vi sfiringabrakkan.

Nei amma Nunna T hana og a er kannski ess vegna sem hn fitnai svona miki essum rum ? Hver veit.



Eina skipti sem hn virkilega var samsek var egar g var 14 ra og var byrjaur a fikta vi reykingar og hn vissi a einhvern veginn, g var ekki bin a fatta .... etta a hn var me frttaritara llum gtuhornum bjarins og svo bru essar dmur saman bkur snar vi fribandinu Siglsld mnudgum kl. 07.00-16.00.

Hlt reyndar lengi vel a hn vri bara gldrtt........





Jn lafur......Vi skulum ekki vara a fikta vi reykingar.....a er ekki hollt fyrir unga drengi.

gat g ekki still mig og sagi: Alveg rtt hj r amma, en ert htt a reykja ?



Stend t Hverfisgtu og er a reyna a kvea hvar g eigi a byrja minn stra MMU og langmmu gngutr. En g arf a pissa og heimi barnsins er allt leikur og allt er leikfang, lka tippi mr, svo g ykist vera fullur karl sem g s niri b orlksmessu um jlin fyrra, ll eyrin var full af fullum krlum reyndar, akkrat ennan dag, en essi kall sem g var leika nna, var a reyna a skrifa eitthva fyndi snjinn me tippinu sr torginu egar Palli Helga elskulegur slenskukennarinn minn gekk framhj (edr) og sagi vi ennan fulla karl:

a eru minnst 3 stafsetningarvillur essu. S fulli svarai Halllltu kjafti

Pll Helgason, besti kennari heimi. Fkk mig til a tra v a a vru n til arar bkmenntir a lesa mnu erfia "hrmnatruflunartmabili" en Tgul-gosinn og Samel. P.S. Myndin er ekkert svo gmul, a er Palli sem er svona gamall.

g sliga tum allt og pissa hsi hennar mmu og blinn hans afa og buxurnar mnar lka. Rfla eitthva...halllltu kjafti.....drullusokkur......



En g saklaust barni hafi ekki grna grun um hva essi leikfanga rani tti eftir a koma mr mikil vandri seinna mnum gelgjurum ea bara einu og hlfu ri seinna suur Hafnartni 6.

Um hausti rtt eftir a mamma hafi teki sltur vorum vi brurnir a leika okkur inn klsetti vi a pissa kross og pissa klu .e.a.s halda fyrir forhina og pissa san svo a a myndaist str blara og svo sleppti maur bara og pissi sprautaist t um allt baherbergi en a var allt lagi, vi urftum aldrei a rfa arna.

Svo segi g vi brir minn: bddu ekki pissa meira, svo fr g fram eldhs og ni tvo sltursnrisspotta sem uru afgangs hj mmmu. San batt g fyrir forhin brur mnum og mr sjlfum lka og etta var svakalega gaman smstund, a mynduust risastra pissublrur........... etta er vont segir litli brir og byrjar a grenja og g finn lka a etta er a vera svolti srt og a var erfitt a htta bara a pissa,

.... taktu spottann af argai feita bollan og grt hstfum.....en a er ekki hgt a losa blauta slturspotta tippum og etta voru of gir sktahntar hj mr.

Ertu a meia brur inn? Heyri g mmmu kalla framan r eldhsi ar sem hn sat me Hnnu systir sinni af efri hinn og drakk kaffi.



g hleyp san me buxurnar hlunum fram eldhs og hrpa: Mamma, mamma komdu me SKRI....komdu, komdu...flttu r........



Mamma hleypur inn ba, etta er neyarstand, en hn veit ekki hvort hn a grta ea hlja og Siggi Tommi grtur og skrar: Nonni geri etta (sem hann alltaf sagi, hvort sem g geri eitthva ea ekki) um lei og hann s mmmu sna.

g horfi snggt hann og lt hann skilja a g myndi drepa hann seinna ef hann hldi ekki kjafti.

Mamma var fljt a klippa spottann af tippinu Sigga og svo var komi a mr en hl hn og hristist svo miki a mr leist ekkert etta.

Httu a hlja....nei...nei faru varlega pti g egar skrin nlguust tippi mr sem mr rtt fyrir allt tti vnt um....... en etta hafist a lokum og mamma reif baherbergi hljandi fyrsta skipti vinni.

Hugsi ykkur ef etta hefi mistekist hj henni.... hefi g kannski seinna urft a tskra fyrir stelpu sem hafi kannski s nnur tippi egar hn spuri:

Af hverju ertu umskorinn Nonni ?

Og g hefi neyst til a svara: MAMMA geri etta....... VART!

En n vorum vi Hverfisgtunni a pla mmuheimsknartr og pissa bla og anna skemmtilegt og essi bll sem er flottur blr Fiat vekur lka minningar.



etta er agalegt, g veit, en a eru minningar og sgur llu......tippum, blum....grjti og g sagi einu sinni vi blm sem g fann Torginu.....kannast vi svipinn r.....hverra blma ert ??

egar g st arna vi blinn hans afa Nonna og renndi upp buxnaklaufinni mundi g eftir a egar g var 3 ra kastai g grjti gegnum ennan bl.

Var fll t afa vegna ess a hann vildi ekki fara me mig bltr, hann ttist vera a fara a vinna niri Hrmnir hf sem hann tti gu samstarfi vi r Nesi.

g tk upp stein og tlai a lta afa f a vegi fyrir ennan dnaskap en hitti hann ekki sem betur fer. Steininn strauk hans stra nef og fr gegnum blinn vegna ess a bar framrurnar voru opnar.

J, HRMNIR var lka hrafrystihs, ar voru seinna margar fjlskyldur me frystibox leigu.

Mundi lka eftir v a sumari ur egar g var 4 ra lnai g ennan bla bl og fr einn sm bltr niur brekkuna en gui s lof einhvern veginn tkst mr a stra essum stra bl UPP bakkann og ofan strt grjt ar sem hann festist og stvaist sngglega, g ni nttrulega ekki niur bremsuna og s ekki neitt heldur gegnum strt stri.

Ef g hefi beygt hina ttina hefi g enda hsinu hennar Binnnu mmu minnar Jns og kannski eyilagt Candslagerinn brinu hj henni ea strslasa son hennar hann Gunnar Trausta sem var t kofa fyrir ofan hsi og var fullu a ba til sprengjur r gmlum flugeldum sem hann hafi stoli einhversstaar niri eyrinni daginn ur.

Man a g fli fangi mmu egar afi tlai eitthva a fara a skamma mig fyrir etta og sagi AMMA NUNNA sko bara, me mig fanginu: Jn lafur og var hn ekki a meina mig....VI skulu sko ekkert a vera a leggja blum essari gtu.........lstum....

a var alveg hrrtt hj mmu Nunnu og a var lka rtt hj henni a a var komi alveg svakalega fallegt veur, slinn og sunnan golan sem er a eina af viti sem kemur a sunnan hafi tt oku og rigningu morgunsins t r fjararkjaftinum, a var vissulega blautt enn og a runnu silfurlitair litlir lkir sem glitruu slskyninu niur fjall og malargtur.

g tla upp fjrhs og tala vi lmbin sem eiga engar mmmur hugsa g og leiinni kem g vi hj Stnu mmu minni Tninu og f hj henni smkkur og mjlk og kannski eina tvr auka kkur vasann fyrir lmbin.

etta furulega hs stendur arna miju tni, a er stendur ekki vi neina gtu og a er enginn vegur a essu hsi.......furulegt og a eru margar skrtnar gtur arna sjnmli, enda bara upp miju fjalli og byrja svo aftur einhverstaar annar staar upp brekku ea norur b............hver hugsai etta eiginlega.....hverskonar vitleysa er etta eiginlega.

Var skortur gtunfnum ea var etta eitthva sem tilheyri glsilegum framtarplnum sem var bi a framkvma eyrinni fyrir lngu, lngu san. Hmm.....skrti.



Geng blautu grasinu tninu og f mr hundasru a bta og g s a Stna og dttir hennar eru fyrir utan hsi. Mr fannst r alltaf svo star egar r gengu tt saman um binn, dttirin leiddi aldraa mur sna ea leiddi Stna hana vegna ess a dttirin var me sterk og ykk gleraugu? Veit a ekki.....en g var me a hreinu a etta vru gar konur.

Sll Nonni minn ertu bara kominn.....hva er a frtta af mmu inni vinur?

Og svo sagi g Stnu og dttur hennar smu frttarulluna um ekki neitt sem g tti eftir a segja llu mmum og langmmu sem g tti eftir a hitta essum gngutr.

Amma er baka og rfa......afi er reyttur og er a leggja sig.....og pabbi lka.....mamma er a passa brir minn........systir mn nja dkkulsukjlabk........



Fkk mjlk og smkkur, lk mr smstund vi dttur Stnu og kttinn hennar, kvaddi og akkai fyrir mig og gekk upp bratt tni fyrir ofan hsi tt a fjrhsunum, datt blautu grasinu og rllai niur, byrjai upp ntt og festist svo gaddavr giringunni, reif sm gat buxurnar, en etta hafist og svo gekk g ofan vi einn af essum aflngu kindakofum til ess a heilsa upp heimalingana.

Hr sjst fleiri hs r mmutrnum. Hsi langmmu Jnu er horfi, a st arna grasblettinum fyrir nean brna hsi hans Hafrs Rsmundar og Gunjar Pls.



Heimalingarnir murlausu knnuust vi ennan glkoll sem var me jafn hvtan koll og eir en eir voru svolti varir um sig, essi strkur tti a til a lokka til sn me smkkum og grpa san eyrun eim og segja htt eins og strbndi r Fljtunum:

Sneitt af vinstra og skori af hgra sem var eyrnamarki mitt egar g var bndi me stran hp af bfnai minni umsj.



a voru engar arar kindur arna, r voru sumarbum t b, boruu blm og runna grum og hldu sn eigin jl kirkjugarinum sem hefnd fyrir a vi skyldum hafa bora brnin eirra okkar jlum.



Kindur eru lmskar og reianleg kvikindi, annars var fullt af kindakofum t um alla b og allskyns spendr, fuglar og anna var nota sem gludr.



M ar nefna a g hef s ljsmynd af belju Aalgtunni sem borai sgarettur og man a Robbi Palla Hfninni var me refi bri garinum og rlygur Kristfinns gekk t um allan b me tamin krumma xlinni.



Svo voru arna stroku kettir sem flu vistina tlenskum sldarbtum vegna sjveiki og vildu heldur ba brkkum og skrum landi og stunduu ar kynlfssvall og fjlguu sr eins og kannur og tu fallegar dfur bjarins lka.......uss og svei...segi g bara......

N er g orinn leiur v a tosa eyrun munaarlausum lmbum og er binn a kvea mig a skreppa til Rsu mmu minnar (mamma Jonna Vilbergs skakappa) brekkunni arna rtt hj.

En leiinni anga stg g kindasktahaug og rygaan nagla sptu sem g s ekki arna lejunni.

pi af srsauka, en fer ekki a grenja.....til hvers, a var enginn arna til a hugga mig.

Dett lk sem rennur arna essari gtu sem er lkari skabrekku en gtu.

Maur verur a passa sig essum sta, g er httulega nlgt vissum brjluum Brekkuguttum, arna horninu skabrekkunni

(Skriustgur ? , ha, ht etta ekki Brekkugata) og Hvegi bjuggu fullt af strkum og g var pnu hrddur vi ennan Tomma Kra, tt hann vri rinu yngri en g, grimmur gaur, en sem betur fer s g hann hvergi og eldri brur hans voru yfirleitt ekkert a angra smbrn eins og mig.

Litli brir Tomma hann, Baldi Lu (a vara n bara rttltt a La eignaist loksins son, finnst a Kri tti alla hina 4 einn) ...........l ti barnavagni og hraut htt.

Kem haltur og blautur til Rsu sem situr fyrir nean hsi blunni og hn er a prjna nja skapeysu hann Jonna sinn egar hn sr mig koma.

Eftir kossa og venjulegar kvejur og frttarullu um ekki neitt fer Rsa amma mn inn og skir stran Mackintoss bauk og leyfir mr a velja 2 bita, g vel alltaf gulltkall og etta grna me kkos innan skkulai.

essi kona var ALLTAF svo trlega g vi mig, a var alveg eins a hn tti mig sjlf.

A g vri mmustrkurinn hennar alvru.

g veit LOKSINS nna hvers vegna mr lei svona hj essari yndislegu konu..... get varla skrifa etta.........psa.....og tr.......etta er enn svo hrikalega srt.

Enginn r ea ratugir geta lkna essa sorg, hn er of str, of ung einhvernvegin.



Sonur hennar var jafnaldra og BESTI vinur fur mns og drengurinn hennar drukknai sundlauginni hrmulegu slysi aeins 14 ra gamall. vlkur harmleikur....og pabbi svo ungur...... og svo margir arir fengu marblett slina sem enginn s.....etta var svo erfitt og srt a a a er/var ekki hgt a tala um etta vi nokkurn mann.

En essi marblettur sem pabbi bar me sr gull, sst og vi bttist str skurur og blandi sr slina egar a systursonur minn lst lka hrmulegu slysi 15 ra gamall.

S ungi maur var n reyndar miklu miklu meira litli brir minn en systursonur og arna fkk g minn eigin marblett slina og...... systir mn.....gu....j...og svo margir arir. ff.....

g fi sund 10-11 r, skildi aldrei af hverju pabbi gat ekki veri stoltur og glaur egar g kom heim me medalur og hann kom aldrei a horfa mig keppa.....j einu sinni, mamma vingai hann a koma Norurlandsmeistaramt einu sinni, s hann stkunni sm stund og svo var hann horfinn.

Skil hann alveg nna og g fyrirgef honum etta, veit a bara ori sund ea sundlaug vktu angist og pnu hj honum og g pndi hann yfir 10 r.

Rsa kyssti mig bless og g gekk niur essa httulegu brekku, s vinstri hnd a Hemmi Einars er me svona beisli eins og stundum voru sett g brn sem voru vitar og nbyrju a ganga og hann var bundin vi snrustaur me stuttu bandi eins og hestur haga. Stoppa sm stund og dist af strum flottum vrubl sem pabbi hans ea afi tti.



g var a hugsa um gefa Hemma smkku en lmbin sem voru lka loku inn rum haga voru binn a f allar kkurnar mnar svo g vinkai bara. trppunum hj mmu sinni hinum megin sama gtuhorni sat Bebba Arnas verandi bekkjasystir mn pr me tkaspena hrinu og sng vgguvsur fyrir dkkuna sna. litlum gari me risastrum grenitrjm fyrir nean sama hs var Alli litli brir hennar Bebbu a sparka plast ftbolta og egar hann sr mig hrpar hann eitthva sem g skil ekki: "Nommmmi, volta kumpa ad spalpa futball........ "Staktu t r r snui Alli segi g og svo egar g skil hann svara g:



Nei, get ekki.........meiddur, ..........steig nagla.........



Kkti til norurs og s a mamma Ragga Ragg og Stnu sem passai mig stundum var ekki heima og Raggi var sj me pabba snum, var binn a vera sj san hann htti me bleyju.

hvtu fallegu brujrnshsi ar fyrir ofan bj yndisleg kona sem tti mjg fallegan gar me litlum burstab og ar lk g mr stundum egar g var strbndi.

a er einkennilegt a minningunni voru margir fallegir garar me miki af strum trjm einmitt vi essa brekku.



Labbai lengra niur og til vinstri og lddist sasta splinn a rifsberjarunnunum hennar Bjargar mmu minnar (konunar hans Tomma Hallgrms) og var a fara a stela mr einu grnu rifsberi egar g heyri Bjrg segja:



g s ig alveg Nonni minn, mtt alveg f r rifsber en au eru ekki g svona grn, komdu frekar inn gar, g skal gefa r lmonai og tekex me alvru rifsberjasultu.

Bjrg og Tommi Hallgrms

g kki gegnum runnana og s a essi glsilega "norska" kona situr slstl og hn er a lesa bk og leggur hana fr sr bor og gengur inn hsi mean g fer gan spl stuttum ftum mefram giringunni til ess a komast inn ennan fallega gar.

Hr ur fyrr las flk oft svona bkur, etta eru svona hylki me blasum og orum .

Bjrg vissi a rtt fyrir a hn legi etta hylki fr sr smstund a myndi innihaldi og sgurnar ekkert breytast mean og svo kom ekkert svona PLING, KLING hlj r essu heldur mean Bjrg gaf sr tma a tala vi blessa barni.



essi amma mn var s eina sem ekki var svona nlonslopp me rennils, var alltaf eitthva sem vel tilhf alla daga rsins, man ekki hvort hn tti eigin brn.......bi aeins tla a skreppa aeins betur inn essa minningu......................

Nei, en g er ekki viss, .....ea tti hn eina dttur sem var miklu eldri g g ? En samt man g ljst eftir a hn hafi stundum haft strk a lni sem var kallaur Gumundur Mmmurass en hann tti heima stru hsi sunnarlega Suurgtunni.

Drekk VALLAS og bora tekex me heimatilbnu rifsberjahlaupi mean g segi Bjrgu frttir, akka kurteisilega, kve me kossi og geng t Lindargtuna, ef etta hefi veri sumari eftir hefi g gengi bara 10 metra heim til Mggu mmu minnar (mamma Sigga Benna og Sigurbjargar og fl.) sem bj litlu hsi horninu vi Suurgtuna.

Henni kynntist g sumari eftir nja sjkrahsinu egar g var skorinn upp vegna kvislits, lafur lknir svfi mig me ETER grmu sem var haldi fast yfir andliti mr og g get ekki gleymt laukbraginu og lyktinni, fkk martrair og pissai undir fram a fermingu t af essari vibjslegu afer. oli ekki sjkrahs lykt, vill bara hlaupa t og lta mig hverfa.



Var san settur inn stofu me Mggu og fleirum eldri konum. g og Magga horfum saman t um gluggann krana me stra klu brjta gamla sptalann spa. Hrikalega gaman, g tla a f mr svona krana egar g ver str.



Magga las lka fyrir mig sgur allan daginn. Yndisleg amma.



En n var hn Magga mn ekki me myndinni dag svo g gekk fram bakkann Suurgtunni ttina heim til langmmu Jnu, mtti ekki fara niur fyrir bakkann en stalst sm, tlai a n mr njla sem g tlai a nota sem sver sjrgingastri leiinni til langmmu.

a var svo hallt bakkabrnni og g missti taki helv...njlanum rllai niur hlfan bakkann en eins og einn af vkingatffurunum hans Laxness Gerplu ni g taki hvnn sem x essum hvannaskgi og g hkk ar og gaf ekki fr mr eitt einasta hlj, gat ekki kalla hjlp v myndi amma Nunna frtta a g hefi fari niur fyrir bakka og kannski halda a g hefi stolist niur bryggju lka.

Nei best a harka etta af sr og reyna a skra upp sur, ntt gat buxurnar og olnbogann peysunni. a blddi bara pnu. Fann svona lakkrsblm leiinni upp og saug a sem srabtur og huggun fyrir etta happ.



Fer yfir gtuna til Binnu mmu sem er lka ti gari a fst vi rabbabara og kartflurkt sunnavi hsi. F Cands a launum fyrir frttir og geng san slefandi sykurleju niur maga og passa mig v a kyngja ekki spottanum sem candsinn hangir .

Ljsmyndari:Steingrmur Kristinsson.Sltun Hafliaplani.Brynds Jnsdttir (Binna Jns.)Slveig Jlusdttir ogHansna Jnatansdttir.

Geng suur gtuna og vinka mmu Lru til hgri og svo Vllu gmlu mmu minni litla hsinu horninu.

Hsi hennar langmmu Jnu er bi lti og skrti, a stendur vi Hafnargtu en a er gengi inn fr Suurgtunni.

ganginum eru bi bssur og bakpoki, aha....en gaman Maggi snum vinur minn er heimskn.

Hann oft yfir fjrunni og kom vi hj langmmu og skipti um skbna, fr binn og verslai og kom svo afturn kaffi og mola.

Og au eru einmitt bi me mola munnvikinu egar g opna hurina inn etta pnu litla eldhs og stra kaffi r undirklum fr fnu mfastelli sem langamma notai bara vi htleg tkifri annars.

Langamma tk mig fangi og kyssti mig miki og lengi, langar grar flttur sem hn vanalega setti upp fuglahreiur slgust vangann mr, en a fannst mr bara gott.



Maggi vinur minn bj fyrir handan snum ea rttara sagt fyrir nean sinn stru hsi me fallegum gari og ar voru snihorn af blmum og trjm fr llum heimsins hornum.

Maggi gaf mr 5 kr og sagi, keyptu r eitthva gott mjlkurbinni LJFURINN.

Langamma Jna Mller vi litla hsi sitt sem st vi Hafnargtu 4, en a var gengi inn fr Suurgtunni.



rlygur Kristfinnsson sem er mesti snillingur sem essi fjrur hefur nokkurn tmann tt, etta hs nna og hann br arna sumrin, hann er httur a vera safnvrur sldarminjasafninu og er stainn byrjaur a safna hsum t um allan b.



hittefyrra sumar var Selma systurdttir mn a vinna hj honum safninu og a var hringt a sunnan og spurt eftir rlygi og sagi Selma frnkukrtti mitt alvru Siglfirsku:

Nei hann rlygur er nfarinn YFRUM en hann kemur n rugglega brlega a HANDAN !

Get g teki skilabo ?

a er alveg hgt a miskilja etta......ef maur er ffl a sunnan.

rlygur var voa gur vi hana Selmu mna, hn sagi mr a, en hann var n ekki eins gur vi mig egar g var a vinna arna sem fyrsti feramlafulltri bjarins sumari 1996.

fannst honum a g og mn starfsemi passai ekki inn mynd safnsins og hann setti mig bara inn litla kompu ea rttara sagt skjalaskp innan vi sldarkngaskrifstofuna.

etta var svo lti a a a var ekki hgt a skipta um skoun arna inni. En etta var gaman samt.

Vildi ekki vera a trufla Magga og langmmu svo g lddist inn stssstofuna og ar vegg hkk essi stri gamli tengdi frgi lggusmi og g var a leika lggu og svarai: Lgreglan gan daginn........

ha.... hva segiru er bi a drepa hann,...... ja hrna....en heyru a er svo mikil FR a vi komumst ekki inneftir fyrr en eftir viku........



Svo lagi g bara ......eins og dni og fr a gera eitthva anna eins og brn gera svo oft.

g tti annan afa sem var lka lgga. Ptur Bald afi minn var sumarlgga 2-3 sumur og g hef s afa gamalli ljsmynd hj Steingrmi ar sem hann stendur glsilegur og glalegur einkennisbningi og hallar sr blstjramegin a opinni hur lggublnum.

Afi Ptur var svo sem enginn kraftakarl, en hann gat tala vi flk llu mgulegu standi og a er n s eiginleiki sem er mikilvgastur lggslustarfinu.

Ptur Bald afi minn og sumarlgga.

AFI.......Varst a keyra ennan lgreglubl ?

J svarai hann stoltur.

En afi, hefur aldrei haft blprf........

eir spuru mig aldrei svarai afi og hl sinn einstaka htt.

Finn ekki essa ljsmynd.... kannski er hn ekki til....kannski dreymi mig etta bara .....

g er lka lgga aukavinnu, skrti hvernig sumt viri erfast og fara hringi, lklega er arna adun af fyrirmyndum sem voru gar, maur vill lkjast eim.



g hef haft Hraslgreglu rttindi fr rkislgreglunni hr Svj 10 r, einkennisbning me llum grjum inn skpnum ar sem straujboltinn br. Vinn vi lggslu knattspyrnuleikjum, hljmleikjum, tihtum og fleira skemmtilegt og n mr aukaaur til ess a koma heim til Sigl sumrin. Hef ekki fari neitt anna sustu 7 rinn.

Slasaist um helgina, fr r axlali, sit heima og skrifa essa minningarsgu vegna essa a egar g var a vinna nturklbbi Kunglv sem er um 50.000 manna bjarflag hr rtt hj ar sem g b var 19 ra ljfur drengur sem g ekki vel, skyndilega alveg snldu vitlaus egar fyrrverandi krasta birtist vnt sama sta. g og flagi minn urftum a gma vi hann og setja hann handjrn.

Sorglegt alltsaman...... kannski drakk hann of miki og kannski duttu pillur og duft glasi hj honum lka...........

Reynd lgga me grtt jlasveinaskegg kom og fr me hann og setti hann steininn yfir nttina, drengurinn grt alla leiina blnum, silfurbakurinn sagi lka a kannski verur etta atvik til ess a hann hugsar sitt r um hvernig fengi og anna breytir hans annars ga karakter.



fengi er versta og strsta eiturlyfi heiminum, eyileggur lf ungmenna og leggur heilu fjlskyldurnar rst daglega allan rsins hring.

(Elsku mamma....ekki hafa hyggjur, a er allt i lagi me mig, bara sm aumur, mr er bara illt egar g skrifa or me a-s-d-f-e-r og T- inn eru verst....

og svo gerist etta svo ekki oft heldur, KNS....... og sund kossar)



N er g aftur kominn t Suurgtuna og stefni upp gtuna, vinka mmu Nunnu sem stendur svlunum Hverfisgtunni, vinka mmu Plnu saumakonu sem tti heima enn minna hsi en langamma hinumegin vi gtuna. Kki aeins niur garinn hj Jllu mmu en a eru enginn brn a leika sr garinum hennar nna. Var reyndar aallega a g hvort g si nokku sta litla stelpu sem ht Dsa Birgis, g var svolti skotinn henni og Jlla amma mn var lka amma hennar.

Annars var g oft ar heimskn me Bba ris skuvini mnum, syni ris sem var sonurBjrns dpkunarprammanum og Jllu.

au systkinin Gunna Gja, Bbi og Hemmi heitinn voru fdd jafntt og vi runum 1960-63. au ttu um tma heima hsinu sem sem langafi Sigurur Leyningi byggi beint fyrir nean hsi afa og mmu.

(Baldvin Einarson BECO ljsmyndum og fr eiga etta hs dag og a var mikil fengur fyrir fjrinn a f au hinga, stofnuu hr Saga fotografikasj einnig stutt myndband fr N4: MYNDAVLASAFN SIGLUFURI)

au fluttu san eitt af snjflahsunum svokllu Suurgtunni og fengu sig 2 fl. Man eftir mynd af mr og Bba a moka snj ftu inni stofu eftir eitt af essum snjflum.

au fluttu seinna til Vestmannaeyja og misstu anna hs eldgosinu 1973. trlegt........

litlu gulu hsi me grnu taki nst fyrir ofan Jllu mmu bj yndislega g kona, hn var rauninni amma Bigga, Helga og Balda Ingimar vrublastjra og g lnai hana stundum sem aukammu egar eir brur voru ti a leika sr annarstaar.

Gunna Leyningi amma mn knsai mig og gaf mr kalda mjlk og nbakaar kleinur, hn talai mjg hratt og miki..... alltaf, skildi ekki allt.......eitthva um hva hann Rabbi Erlends sonur hennar var duglegur a berja hir.......hann talai lka hratt og g skildi hann bara egar hann sng dgurlg sklaskemmtunum Nja B hj Oddi Thors.

St arna horninu Suurgtu og Hverfisgtu og var a sp hvort g tti a kkja heimalingana sem voru garinum hj Leifa gamla og hans indlu fr, sem var amma mn sem g ekki man nafni ,........en svo mundi g eftir 5 kallinum vasanum fr Magga snum og fr til Vinu mjlkurbinni hinum megin sama gtuhorni. J hn ht VINA og hn var lka nstum amma mn, var kannski bara of ung fyrir a.



Keypti sn me skkulai og kvaddi.

Mjlkurbin vi gatnamtin laugarvegur/Suurgata/Hverfisgata. Hvta hsi til hgri er hsi hennar mmu Gunnu Leyningi.

Geng upp Hverfisgtuna og er ori svolti linn og svo er g eitthva svo saddur lka, Gunni Jr Jrgensen hsinu kallai mig og vildi spila ftbolta vi mig arna litlu tni fyrir ofan hsi......g sagi a mr vri illt maganum og g yri a flta mr heim til mmu a kka.

Ef g hefi veri betra formi hefi g kkt til konunnar hans sa frnda sem var brir Mundnu mmu minnar og fengi mr heitt skkulai og jafnvel eitthva gott lka hj konunni hans Jhannesar Lggu og svo hefi g lklega ef g hefi haft einhverja matarlyst, komi vi hj Boggu, Hansnu og Eyrksnu en g fann a mr var lka illt ftinum eftir nagla helv...uppi fjrhsum.

Eyrksna amma mn sat t trppum og var a lesa MJLNIR ti slinni en g hrpai bara egar hn s mig :

H Eyja amma......g er a flta mr.....arf a kka.........

Hljp haltur og sktugur upp fyrir haus og ntum ftum upp trppurnar hj MMU NUNNU og byrjai a h grta um lei og g opnai dyrnar og argai:

AMMA AMMA........ G STEIG NAGLA.



egar g var a skrifa ennan texta var g a hlusta Best of: Ell og Vilhjlmur Spotify, lt etta bara rlla einsog segulbandi sem rllai 24/7 heima hj mmu.



Lagi sem g var a raula egar g var a kla gullfiskunum litla sta ljfan ga sng Vilhjlmur inn pltu me hljmsveit Ingimars Eydal sumari 1965.



Lagi er auvita SNSKT og heitir Frken frcken lag og texti er eftir Thore Skoglund.

SVEN INGVARS geri etta lag frgt 1964 og allir svar kunna ennan texta enn dag.



Litla sta ljfan ga. me ljsa hri.. Youtube hr:

Lag: litla sta ljfan ga

P.s. Mr og mmu fannst lka gaman a syngja RAMNA saman, textinn er svo trlega miki HN, hann byrjar svona:

Bernskunnar vortmi ljfi lei,

alltof fljtt mr

en g fagra,

minning sem lifir hrein og heit............

og g saka hennar oft svo gurlega, er orinn eitthva svo........vikvmur............., a rennur vkvi r augunum oft egar g heyri etta lag. Skrti.......

Lifi heil

Nonni Bjrgvins

Texti: Jn lafur Bjrgvinsson

Myndir: JB, og arar mydnir eru birtar me leyfi fr Steingrmi Kristinnsyni, Ljsmyndasafni Siglufjarar, og fjlskyldu.