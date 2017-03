GÖNGUTÚR UM HEIMAHAGA. 5 hluti. SKEMMTANALÍF ! Myndasyrpa.

Maga kallar Aluhsinu

5 hluta minningargngutrsins stldrum vi aeins vi myndum fr skemmtanalfi flks Siglufiri gegnum tina.

ljsmyndasafninu er til miki af myndum fr hinum og essum samkomum ar sem bjarbar eru a skemmta sr Siglfirskan mta.

a hefur alltaf veri mnum minningum miki af sgum um alkyns uppkomur sem g var gestur ea tk tt sjlfur og annig er a n me SIGLFIRINGA a eir kunna svo sannarlega a skemmta sr SJLFIR.

Ba til svismyndir og leiktti bara svona af v a a var rsht ea bara KS-kvld snjflahsinu suur Suurgtu.

etta me a g nefni hin siglfirska anda einu sinni enn kemur lklega r eirri stareynd a vi vorum ll fdd/ea aflutt b me srstaka sgu tengd sldinni og llu v unga vinnusama flki sem kom til a taka tt essu vintri og ungt flk, (eldra flk lka hef g heyrt) vill nttrulega skemmta sr lka.

Hr og lklega hvergi annarsstaar slandi var hgt a na rslaun sumarmnuum og san eya gum tma a gera a sem maur virkilega vildi vera:

...........leikari, sngvari,dansari,skemmtikraftur, listakona og fl.

essi br og a umhverfi sem var arna og er enn dr til sn hfileikaflk sem virkilega vildi ba arna og taka tt v skemmtilega sem hgt var a gera og leyfi essu flki a vera LIFANDI.

San er a lka stareynd fyrir mig a vegleysa og einangrun geri lka sitt a skapa essa:



i...gerum etta bara sjlf ! Allir taka tt og a lokkar fram karaktera og hfileika sem enginn vissi um a a byggi eim sjlfum ea rum sem eir tldu sig ekkja vel.



Hr kemur myndsyrpa me 45 myndum, ar sem myndirnar tala snu eigin mli og g mun leggja inn eina og ara minningu sem koma upp hj mr tengdum sumum myndum.

essar myndir eru bara sm snishorn af eim hafsj af skemmtanamyndum sem arna er a finna essum minninga og menningarfjrsj sem ljsmyndasafni er.

Enn og aftur vill g minna a essar myndir eru EIGN Ljsmyndasafns Siglufjarar og a m alls EKKI bara taka essar myndir leyfisleysi og birta hvar sem er.

Hafi samband vi Sldarminjasafni: sild@sild.is ea sma 467 16 04.



Og eins og ur eru textar vi sumar af myndunum lnair fr Steingrmi og rum sem hafa sent inn upplsingar um myndirnar. g hef einnig lagfrt allar myndirnar til ess a r geri sig betur birtingu skj.



Vill til gamans geta a essi skemmtum okkur bara sjlf andi er allan mta til enn dag og sst oft msan mta. g sjlfur var minntur um etta og urfti a tskra ennan anda fyrir yngri syni mnum og snskum vini hans sem vi tkum me okkur heimskn til slands sumari 2011. Skemmtilegast af llu var vikan sem vi vorum Sigl og eir eru enn a tala um essa fer.

Elsas kom me okkur vegna ess a krasta Slva sonar mns hafi htt me honum viku ur en vi ttum bka flug, vi kvum a Elas kmi me stainn og a hann sem var bekkjabrir Slva leiklistabraut skildi taka me sr gtarinn sinn og a vi myndum san selja hann sem trbadort um allan b jlagaht sem Gunnsteinn frndi var me essa viku.

Vi vorum ti a skemmta okkur alla daga og Elas spilai Allanum, Aalgtunni, Torginu og oft Harbour house caf og vi gengum hljandi heim um mija ntt mintursl alla daga.



eir ttu erfitt me a sofa essir svar bjrtum nttum norursins.